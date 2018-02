Spolupracovník rozhlasu nastříkal "pepřák" do očí bezdomovcům. Ze sjezdu ČSSD jej vyvedli

před 1 hodinou

Oběma mužům poté pomohli ostatní přítomní novináři a politici. Český rozhlas se od chování svého externího spolupracovníka distancoval.

Hradec Králové - Novinář Štěpán Kotrba na sjezdu ČSSD v Hradci Králové nastříkal bezdomovcům do očí pepřový sprej poté, co jej požádali o peníze. Podle jeho slov na něj útočili. To však rozporují další novináři i politici, kteří byli incidentu přítomni, včetně reportérky Aktuálně.cz. "Po nás jenom chtěli drobné," řekl europoslanec Miroslav Poche s tím, že oba muži byli příjemní. Český rozhlas se od jednání Kotrby, který s médiem spolupracuje externě, distancoval.

Incident se stal před budovou Střelnice, kde se koná sjezd ČSSD, poté, co dva bezdomovci požádali o drobné. Podle redaktorky Aktuálně.cz oba bezdomovci přitom nebyli agresivní, chvíli předtím konverzovali s novináři na místě, chovali se mile, zajímali se o dění na sjezdu a požádali o cigarety.

Napadeným mužům pomohli ostatní novináři a také europoslanec Poche. Muže odvedli na záchod, aby si vypláchli oči, a později jim donesli také kávu.

"Po nás jenom chtěli drobné," popsal incident europoslanec Miroslav Poche, který v tu chvíli stál vedle Kotrby. Tento novinář nejprve do bezdomovců strčil. "Pak jim z dvaceti centimetrů nastříkal sprej do očí. Něco takového jsem neviděl," řekl Poche.

Kotrba tvrdí, že na něj jeden z bezdomovců útočil, což podle reportérky Aktuálně.cz není pravda. "Bral mě za ruku a chtěl po mně peníze," vysvětlil svou reakci Kotrba s tím, že takové chování považuje za útok.

Zástupci sekretariátu ČSSD následně požádali Kotrbu o to, aby vrátil akreditaci a opustil sjezd.

Pan Kotrba je externím spolupracovníkem ČRo, akreditován byl na sjezd jako analytik. Vedení ČRo se bude incidentem zabývat. ČRo se distancuje od všech projevů násilí a nesnášenlivosti. — Jiri Hosna (@Jiri_Hosna) February 18, 2018

Kotrba se na stranický sjezd akreditoval za Český rozhlas, se kterým občas externě spolupracuje. Podle mluvčího rozhlasu Jiřího Hošny občas pro ČRo vypracovává analýzy. "Žádné informace o incidentu se ke mně zatím nedostaly. Pokud to bylo za hranou zákona nebo hranicí etiky, Český rozhlas se od toho musí distancovat a vyvodit z toho důsledky," řekl Aktuálně.cz Hošna.