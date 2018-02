Babiš pozval Zemana na večeři. S ničím nepřijdeme, premiérem budu já, vzkázal Hamáčkovi

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Zatímco delegáti ČSSD hlasovali o možnosti sestavení vlády s ANO, premiér Babiš a prezident Miloš Zeman večeřeli se svými manželkami v Průhonicích.

Průhonice - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se chce sejít s nově zvoleným předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a jednat s ním o tom, za jakých podmínek by sociální demokracie mohla vstoupit do vlády nebo kabinet tolerovat. Řekl to novinářům po večeři s prezidentem Milošem Zemanem.

Premiér se s prezidentem setkal v luxusní restauraci v centru Průhonic, kterou provozuje společnost Imoba spadající pod firmu SynBiol, již Babiš do loňska vlastnil, než ji společně s holdingem Agrofert přesunul do svěřenského fondu.

Babiš odmítl variantu, že by osobně ve vládě nebyl. Sjezd ČSSD v neděli vyzval ANO, aby do vlády nenominovalo trestně stíhané osoby, Babiš byl obviněn z podvodu kvůli farmě Čapí hnízdo.

"My nepřijdeme s ničím. My si pozveme pana Hamáčka a budeme jednat a musí nám oni sdělit, za jakých podmínek by chtěli buď nás tolerovat, nebo jít do vlády," řekl novinářům. Zopakoval přitom, že by upřednostnil vytvoření menšinového jednobarevného kabinetu ANO, který by jiné strany podporovaly výměnou za programové ústupky. Při prvním pokusu o vytvoření vlády nezískal menšinový kabinet ANO důvěru.

Babiš vyloučil, že by se nestal premiérem, což zařadila ČSSD mezi své požadavky pro vstup do vlády. "Já si to rád vyslechnu osobně. Myslím, že ČSSD dobře ví, že hnutí rozhodlo o tom, že já jsem jediný kandidát na premiéra," řekl.

Šéf hnutí ANO také odmítl názory, které zazněly na sjezdu ČSSD, že by sociální demokraté měli v případě vládní účasti získat ministerstva práce a zdravotnictví, protože v nich mají těžiště programu. "MPSV a zdravotnictví je pro nás klíčové. Oni měli ty dva resorty, mohli nám něco ukázat za čtyři roky a neukázali nic," řekl.

Pogratulovat novému předsedovi stihl Babiš ještě před večeří s prezidentem. Poslal mu SMS.

Aktuálně.cz pak poskytl obsáhlejší vyjádření. "Gratuluji Janu Hamáčkovi ke zvolení předsedou ČSSD. Přeji mu hodně sil při řešení krize, ve které se ČSSD díky panu Sobotkovi a Chovancovi ocitla. Doufám, že tu slíbenou energii přenese i do konstruktivního jednání o budoucí vládě. Delegáti ČSSD zároveň dnes vystavili jednoznačný účet Milanu Chovancovi, když ho neposlali ani do druhého kola boje o předsedu. Evidentně už měli jeho brutální politiky, jako byla například policejní reorganizace, plné zuby. Myslím, že ČSSD se bez takového člověka může vrátit mezi strany s určitou politickou kulturou," uvedl Babiš.

Babiš a Zeman při večeři mluvili také o vyjednáváních před sestavováním vlády. Zeman potvrdil, že se příští týden setká s předsedy KSČM a SPD Vojtěchem Filipem a Tomiem Okamurou, kteří nevyloučili podporu vlády ANO. Babiše čeká ve středu jednání s předsedou ODS Petrem Fialou o evropských otázkách, ve čtvrtek se setká se zástupci STAN. Termín schůzky s Hamáčkem zatím naplánovaný není.

Premiér rovněž uvedl, že by chtěl co nejdříve sestavit novou vládu. Vyloučil ale, že by se to mohlo stát do konce února.

