V opozici se vašich ubohých 15 poslanců smíchá do podivného koktejlu, varoval ČSSD Zeman

před 7 hodinami

Prezident Miloš Zeman naléhal na delegáty sjezdu ČSSD v Hradci Králové, aby vstoupili do vlády s hnutím ANO a vyjednali si co nejlepší podmínky. Pokud podle Zemana zůstane ČSSD v opozici, ztratí ještě více voličů. Pokud jde o nového předsedu ČSSD, Zeman nikoho nedoporučil, jen varoval, aby v čele nestanula šedivá, nudná a úřednická osoba.

Hradec Králové - Být to na bývalém předsedovi ČSSD a nynějším prezidentovi Miloši Zemanovi, měla by jít sociální demokracie zcela jednoznačně do vlády s hnutím ANO. Zeman tuto variantu několikrát zopakoval při svém nedělním dopoledním projevu před delegáty sjezdu ČSSD v Hradci Králové, kde byl v roce 1993 zvolený šéfem ČSSD.

"Moje doporučení zní: Nechcete-li upadnout do zapomnění, pracujte. A pracovat můžete pouze, když budete v jakémkoliv složení, v jakékoliv konfiguraci účastni vládních aktivit," naléhal Zeman na delegáty sjezdu.

Zeman argumentoval především tím, že v opozici bude sociální demokracie zcela bezbranná a nevýrazná, což podle něj povede k ještě horším volebním výsledkům, než bylo sedm procent hlasů v parlamentních volbách říjnu loňského roku. Připomněl přitom výrok bývalého sociálně demokratického politika Rudolfa Bechyněho, který byl v letech 1922 až 1924 ministrem školství. Ten prohlásil, že "suchá je skýva opozice".

"Já bych dodal, že ta skýva není ani posolená. To znamená, že ti z vás, kdo vás budou v dobré víře vyzývat, abyste odešli do opozice, vás budou vyzývat, abyste nic nedělali. Abyste nepracovali ani pro tuto republiku, ani pro sociální demokracii. Těch vašich ubohých patnáct poslanců se prostě smíchá do jakéhosi podivného koktejlu s těmi ostatními poslanci," tvrdil prezident, který se dočkal dlouhého potlesku před projevem i po něm.

Nevolte si předsedou nikoho nudného a šedivého

Pokud jde o nového předsedu sociální demokracie, Zeman nikoho konkrétního nedoporučil. Hned na začátku projevu ale jmenoval tři kandidáty na předsedu, kteří jej podpořili v prezidentských volbách, a to Jana Hamáčka, Milana Chovance a Jiřího Zimolu. Naopak ostře kritizoval Bohuslava Sobotku, který vedl ČSSD do loňského června.

"Dostali jste se na sedm procent především proto, protože ve vašem čele nestála osobnost. Je to smutné, ale je to tak," prohlásil Zeman a přál delegátům, aby si tentokrát osobnost vybrali. "Pokud to bude šedivá, nudná, úřednická bytost, pak opět nezískáte žádné voliče se všemi důsledky, k nimž to povede," sdělil Zeman.

Zatímco v roce 1993 přijížděl na sjezd ČSSD do Hradce Králové jako řadový člen, v neděli 18. února jej delegáti vítali jako prezidenta republiky prezidentskými fanfárami. Zeman se ve svém projevu o svém tehdejším zvolení a následném vzestupu ČSSD zmínil.

"Byla to nejkrásnější politická léta mého života. A víte proč? Protože jsme šli nahoru, bylo to heroické období, kdy každý rok přibývala procenta preferencí a my jsme vstoupili hlavním vchodem do Strakovy akademie," popisoval Zeman. Jako obvykle ale nezapomněl připomenout rok 2003, kdy ho část sociálních demokratů nepodpořila při volbách prezidenta.

"Toto období skončilo zradou, komplexem méněcennosti, skončilo závistí a díky tomu i pádem. Já bych vám chtěl popřát, abyste už tuto chybu nikdy neopakovali, protože tím oslabujete svou vlastní stranu," loučil se Zeman po půlhodinovém projevu.

Zatímco v sále ho čekal především potlesk, venku si musel všimnout při příjezdu demonstrantů, kteří protestovali proti jeho chování. Lidé měli ústa zalepená páskami a drželi transparenty s nápisy "S ANO? Ne!", "ČSSD, nechoďte do vlády s estébákem", "Pane Zemane, mýlíte se. Donášet a špiclovat není OK" a "Stydím se za prezidenta ČR".