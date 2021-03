Foto: Policie začala kontrolovat cestování mezi okresy i z Prahy. Zatím jen domlouvá

Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v lednu 20,1 miliardy Kč. To je o tři miliardy méně než v prosinci 2020. Proti lednu 2020 je to o 5,5 miliardy, tedy o 38 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Nástup do roku 2021 se z hlediska prodejů hypotečních úvěrů podle statistik ČNB podařil. Boom tedy pokračuje. A bude pokračovat do té doby, než se uklidní pandemická situace," uvedl poradce asociace Vladimír Staňura.