Foto: "To není život, to je přežívání," protestovali postižení před úřadem Maláčové

"To není život, to je přežívání," nechali se slyšet postižení lidé a jejich blízcí dnes před ministerstvem práce a sociálních věcí. To na ně podle nich nemyslí v připravované novele zákona o sociálních službách, když v ní není žádná zmínka o zvýšení příspěvku na péči, který tito lidé životně nutně potřebují. Jeho současná výše prý dostačuje pouze na minimum péče a tlačí tak tyto lidi do ústavů.