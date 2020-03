Vozíčkáři by konečně rádi cestovali vlakem důstojně a tam, co ostatní. Tak uspořádali happening na hlavním nádraží, kterým chtějí upozornit na problém, že se podle nich na tři čtvrtiny nádraží v Česku nelze dostat bezbariérově. "Přitom je ideální doba to řešit, máme tu strukturální fondy a další věci," myslí si Erik Čipera, šéf sociální neziskové organizace Asistence, která za akcí stojí.

