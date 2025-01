Doporučení týmu Otakara Foltýna, jak by mohli poslanci mluvit či psát o výročí sebeupálení Jana Palacha, vyvolalo ostré reakce. Místopředsedovi hnutí ANO Karlu Havlíčkovi se postup koordinátora vládní strategické komunikace nelíbí. Přirovnává ho dokonce k době komunismu, kdy strana dávala pokyny, o čem a jak mluvit.

"Proboha, v čem je problém? Jak z tohoto někdo může dělat problém?" opakoval Otakar Foltýn, když se ho Aktuálně.cz ptalo na jeho zatím poslední spor s opozičními poslanci. Vznikl kvůli textu, který Úřad vlády - v tomto případě reprezentovaný Foltýnem - rozeslal poslancům.

První část psaní tvoří samotný dopis, druhý tzv. komunikační karta. "Jak jistě víte, blíží se výročí sebeupálení Jana Palacha, které si každoročně připomínáme 16. ledna. Odbor strategické komunikace by vás rád požádal o připomenutí si tohoto smutného výročí. Připravili jsme komunikační kartu," stojí v dopise. Na kartě je popsáno, co se 16. ledna 1969 stalo s dovětkem, že Palachův čin byl odporem proti skutečné a hmatatelné nesvobodě v době, kdy byla cenzura a lidé nemohli vyjadřovat své názory.

Proti tomu vystoupilo několik opozičních poslanců, například místopředseda ANO Karel Havlíček. "Vítejte v době Fialova režimu, v době, kdy zákonodárcům chodí z ÚV přátelské upozornění, jak že to máme komunikovat," prohlásil s tím, že Foltýnovo psaní nevnímal jako prosbu, ale pokyn. "Šlo o pokyn zákonodárcům a bůhví komu dalšímu, který je vystřižený z doby normalizace," sdělil Havlíček.

Takovou interpretaci ale Foltýn striktně odmítá. "Nemám čas sledovat všechno, co pan Havlíček zveřejňuje, protože on málo spí a hodně mluví. Ale žádný pokyn jsme v žádném případě neposílali. Jasně jsme napsali 'rádi bychom vás požádali'," upozornil Foltýn.

Podle něj je zcela na poslancích, jak se zachovají. "Nechce to někdo číst? Tak ať to nečte! Nechce to někdo říkat? Tak ať to ani neříká! V čem je problém? Jestli cítí nějaká sněhová vločka ohrožení ze slov 'rádi bychom vás požádali', tak jasně říkám: každý si může říkat a psát, co chce," poznamenal Foltýn.

Stejně tak odmítá kritiku Havlíčka a dalších opozičních politiků za pasáž z komunikační karty, že srovnávání současnosti s minulým režimem je "především velkým projevem neúcty k obětem totality a k lidem, jako byl Jan Palach". "Jen jsme chtěli upozornit, že žijeme ve státě, kde každý může říkat, co chce, a stát mu v tom nebrání. Nemáme žádnou cenzuru a srovnávání s dobou totality je absurdní. Palach mimo jiné výslovně žádal zrušení cenzury," říká Foltýn.

Podle svých slov se spíše podivuje nad tím, že se debatuje o zmiňovaném e-mailu, a ne o podstatě odmítavých reakcí, které vyvolal. "Já spíš čekám, kdy se někdo začne podivovat nad tím, že někomu něco takového vůbec vadí. Přitom by právě v tom mělo spočívat zděšení, to je přece absurdní. Žádnému normálního člověku nemůže vadit připomenutí oběti Jana Palacha, což je jeden z největších příběhů naší historie. Pokud z toho někdo dělá problém, pak je spíš otázka, jestli nemá problém s tou připomínkou. Nebo s komunikací jakýchkoliv pozitivních hodnot," tvrdí Foltýn.

Foltýn je opozicí i dalšími oponenty kritizovaný od chvíle, kdy na Úřad vlády nastoupil. Obviňují ho z toho, že se snaží zavádět cenzuru, což on dlouhodobě označuje za lež. Podotýká, že nikdy nikomu nic nezakázal, nikoho nijak nepotrestal a ani nic takového nechystá. "Jen se snažím poukazovat na obecně sdílené hodnoty, na kterých naše země stojí. První republika si připomínala velmi důsledně základy, na kterých stála. A díky tomu ji potom byli lidé ochotni bránit," řekl Aktuálně.cz.