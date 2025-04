Stromy i sazenice v Česku zasáhne mráz. Existují způsoby, jak je zachránit

Česko o víkendu zasáhne chladný arktický vzduch. Ohrozit to může úrodu některých ovocných stromů. Ochranu potřebují i semenáčky ve skleníku či okrasné rostliny, které se už připravují ke kvetení. Zahradní blogerka Petra Matějková radí rostliny přikrýt, případně na noc přestěhovat třeba do garáže. "Vzala bych v úvahu nejhorší možný scénář, jelikož sazenicím stačí, když je mráz jen lízne," říká.

Z ovocných stromů budou jarními mrazíky ohrožené hlavně meruňky, připomínají meteorologové. "V neděli a pondělí očekáváme možnost výskytu mrazů, které je mohou výrazně poškodit. Doporučujeme pěstitelům sledovat aktuální předpověď a připravit se na použití protimrazové ochrany," píší pak odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.

"Domnívám se, že mrazy mohou ohrožovat i jiné peckoviny, jako třeba broskvoně. Meruňkám stačí, když je mráz jen lízne," říká Matějková. Dodává, že jelikož bydlí v Posázaví, meruňky na zahradě jsou jen na okrasu a nikdy kvůli mrazíkům neplodily. Nejlepší obrana před mrazíky je tedy stromy pěstovat tam, kde se jim daří. Většina meruněk se tak pěstuje na Moravě, hlavně na jejím jihu.

Autor fotografie: Archiv Petry Matějkové Petra Matějková Je autorkou blogu Petrazahradnici.cz, který se zaměřuje na udržitelný způsob zahradničení bez použití zbytečné chemie. Věnuje se ekologickému zahradničení, jehož principy přibližuje čtenářům prostřednictvím praktických rad, sezónních doporučení a osobních zkušeností z každodenní praxe.

"Existují i svíce, které se dávají pod stromy, ale problém je v tom, že největší mrazy přichází až nad ránem. Takže nesmějí vyhořet moc brzo," říká Matějková. Ovocnáři v souvislosti s jarními mrazíky pro ovocné sady doporučují několik metod ochrany. Jde například o zakuřování, kdy se sad s pomocí zakuřovadel zahalí do teplého kouře, či vyhřívání sadu pomocí plechových ohřívadel.

Pomoci mohou i preventivní opatření. "K předběžným opatřením patří též ta, která oddalují počátek kvetení o několik dní. Nejúčinnější je natírat vápenným mlékem a zadržovat v sadě sníh. Nahromaděný sníh dobře ušlapeme a před začátkem tání jej pokryjeme slamnatou chlévskou mrvou," radí ovocnáři.

Mrazy je ohrožená i plodová zelenina, jako jsou papriky, rajčata či cukety. "Sazeničky ve skleníku je třeba buď přenést a preventivně je zavřít na noc třeba do garáže, nebo je na noc přikrýt netkanou bílou textilií. Klidně v několika vrstvách," radí Matějková. Připomíná, že na mrazy je citlivá nejen plodová zelenina, ale i ta kořenová, jako je například celer. Přikrýt lze i záhony, pokud semínka už vyklíčila a sazeničky jsou nad zemí. Netkaná textilie chrání i je.

Zelenina ve skleníku se podle ní dá chránit i s pomocí svíčky. "Dáte dvě cihly vedle sebe a mezi ně déle hořící svíčku a přiklopíte to hliněným květináčem. Hliněný květináč se zahřeje a chrání skleník," popisuje Matějková. Stačí podle ní, když se teplota ve skleníku zvedne jen o dva stupně a rostliny to dokáže zachránit. "Vzala bych v úvahu nejhorší možný scénář, jelikož sazenicím stačí, když je mráz jen lízne, a veškerá práce přijde vniveč. Radši bych tak byla opatrnější než riskovat," dodává.

Začátkem dubna také začínají nakvétat některé rostliny jako hortenzie či pivoňky. I jim může mráz uškodit. "Můžete použít úplně cokoliv - jutový pytel či netkanou textilii. Stačí ale i stará deka, hadr, dá se použít i kartonová či polystyrenová krabice, kterou rostliny přiklopíte. Ale je důležité to ráno odkrýt, abyste je neuvařili," radí Matějková. Jarním cibulovinám mráz neuškodí.

Teploty by v Česku měly klesnout s počátkem víkendu. Kritické by podle meteorologů mělo být hlavně nedělní ráno a noci na počátku příštího týdne. Do Česka totiž začne pronikat studený arktický vzduch ze severu Evropy. "Vzduch, který se k nám dostane, bude na tuto část roku velmi chladný a při vyjasnění budou během noci teploty klesat i výrazněji pod nulu," varují meteorologové.