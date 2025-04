"Vydíral mě." Učitelku viní ze sexu s žákem, policie ji zatkla přímo před jejím mužem

Christina Formellaová z amerického státu Illinois byla velmi překvapená, když ji před domem zatkla policie. Na první pohled přitažlivou speciální pedagožku obvinila z obtěžování patnáctiletého studenta. Učitelka se ale brání a vinu svaluje na žáka.

Na údajný poměr přišla letos v březnu matka nezletilého chlapce, když mu nastavovala nový mobil a měla objevit textové zprávy, které si měl vyměňovat se svou učitelkou z Downers Grove High School. V jedné z údajných textovek stálo: "Miluju tě moooc, zlato… I když bylo dnešní ráno krátké, bylo perfektní. Sex s tebou miluju," stálo v jedné z údajných textových zpráv od Formellaové, napsal server New York Post.

O pár dní později, 16. března, ji policie zatkla u jejího auta i před překvapeným manželem, který seděl na straně spolujezdce. Když se učitelka dozvěděla, z čeho je obviněna, propukla v pláč. "Panebože. Co to sakra je? Mám pocit, že budu zvracet," řekla a držela si obličej v dlaních.

Formellaová, která byla zároveň fotbalovou trenérkou údajné oběti, začala předloni chlapce doučovat na soukromých sezeních poté, co si zlomil klíční kost, ukázaly nové soudní dokumenty, které získal server TMZ. Mladá žena si s ním měla začít psát na digitální školní platformě a posílat mu koketní zprávy. Poté, co mu dala své telefonní číslo, pod záminkou, aby spolu mohli hrát hru, začala Formellaová údajně posílat chlípné zprávy.

Vše vyvrcholilo tím, že učitelka jednoho rána v prosinci 2023 chlapce sexuálně napadla ve třídě před vyučováním, uvádí se v dokumentech. Tehdy osmadvacetiletá Formellaová podle žalobců zavřela dveře a před sexem se začali vzájemně svlékat. Podle soudních dokumentů jde o jediný případ, kdy spolu měli pohlavní styk, kterého později oba litovali. Po únoru 2024 spolu dvojice přestala komunikovat.

Po více než roce nyní obviněná Formellaová tvrdí, že se stala obětí vydírání, protože je hezká. "Tvrdila, že jednoho dne nechala chlapce bez dozoru a on vzal její telefon a zadal její pin… Poslal zprávu do svého telefonu, poté zprávu z jejího telefonu vymazal a uložil si ji do svého telefonu jako vydírání," ukázaly dříve získané soudní dokumenty. "(Formellaová řekla), že po ní všichni jdou, protože dobře vypadá a je prostě dobrý člověk, který se o chlapce příliš staral," dodávají dokumenty.

Pohlednou speciální pedagožku už propustili pod podmínkou, že se nesmí stýkat s nezletilými. Nyní čelí dvěma obviněním z trestného činu sexuálního napadení s přitěžujícími okolnostmi. Střední škola v Downers Grove, ve které vyučovala od roku 2020, ji zatím poslala na placenou dovolenou.

