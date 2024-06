Foltýn má vybrat bažinu kýblem, smysl to ale má, říká Marhoul o boji s dezinformacemi

Občanské iniciativy bojující proti dezinformacím oceňují jmenování Otakara Foltýna koordinátorem strategické komunikace státu. Zároveň ale vyjadřují obavy, jestli mu vláda poskytne dostatek lidí a peněz na to, aby mohl s ruskou dezinformační válkou proti Česku něco skutečně udělat. A neskončil jako jeho předchůdce.

Režisér Václav Marhoul dlouhodobě tvrdí, že vláda dělá v boji s ruskými dezinformacemi málo. Když jmenovala koordinátorem strategické komunikace bývalého náčelníka Vojenské policie, neskrýval radost. Jedním dechem ale dodává, že to nebude stačit.

"Nemysleme si, že Ota Foltýn, kterého znám velmi dobře, to vyřeší. Vláda ho dostala do funkce, kdy má vybrat bažinu kýblem," prohlásil režisér Václav Marhoul při setkání skupin, které varují před snahou Ruska destabilizovat českou společnost šířením záměrných lží.

Podle Marhoula se to zdá jako nemožný úkol. "Ale hluboce a pevně věřím, že to má smysl. I kdybychom měli vybírat bažinu kýblem, tak ji prostě budeme vybírat. Nikdy to nemůžeme vzdát," dodal v pátek na akci s názvem Konec východního vlivu, která se konala na pražském Hradčanském náměstí.

Fialova vláda sice v programovém prohlášení slíbila efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám, jenže podle aktivistů zůstalo hlavně u slibů. Kabinet sice v roce 2022 jmenoval zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímu, po necelém roce ale jeho post zrušil, aniž by jeho působení přineslo viditelné výsledky.

Nyní přichází Foltýn, který by měl nejen koordinovat boj proti dezinformacím a hybridním hrozbám, ale také vysvětlovat veřejnosti, proč je to potřebné. Podle Ondřeje Bednáře z iniciativy Společně to dáme bude velmi záležet na tom, jak koordinace bude vypadat a co bude mít Foltýn k dispozici, aby nedopadl jako Klíma.

"Část vlády se domnívá, že problém dezinformací je nějaký horký brambor, že boj proti nim ji může poškodit a že by bylo lépe se už do toho před volbami nepouštět," prohlásil. Podle průzkumů přitom většina lidí chce, aby se vláda šíření dezinformací postavila. "Jsou to přitom často voliči této vlády. A my chceme naší akcí vyzvat vládu k posílení obrany českého informačního prostoru," uvedl Bednář.

Varováním je dění na Slovensku

Podobně naléhal na vládu i analytik a bývalý diplomat Vladimír Votápek. "Vidíme spoustu příkladů dezinformační války Ruska, ale bohužel nevidíme, nebo toho vidíme hrozně málo, systematické kroky naší vlády, která by proti dezinformacím a hybridní válce stavěla účinnou obranu. Pán Bůh zaplať za to, že byl jmenován plukovník Foltýn," poznamenal.

"Doufejme, že je to první krok k tomu, aby vláda v tomto systematicky pracovala, odhalovala zdroje dezinformací, mapovala, jak se dezinformace řídí, koordinovala činnost jednotlivých státních institucí, posilovala informační gramotnost a schopnost odolávat lžím. Prostě aby nás bránila před ruskými útoky na poli dezinformační války," uvedl.

Před podceněním situace varoval rovněž Bohumil Kartous, který je mluvčím Českých elfů. "Jestliže si vláda nebo česká veřejnost myslí, že dezinformace jsou nějakým obskurním problémem, který se týká jenom malého procenta lidí, ať se podívají na Slovensko. Tam je vláda vedená lidmi, kteří dezinformace učinili oficiálními politickými postoji slovenské reprezentace. V Maďarsku to je podobné," připomněl Kartous.

Samotný Foltýn na akci nebyl. Do funkce nastoupil tento týden, první výsledky slibuje v červenci. K dispozici bude mít odbor přibližně o deseti lidech. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) však není správné vnímat Foltýnovu práci jen jako boj proti dezinformacím. "Je to koordinace celkové strategické komunikace s cílem budovat odolnou společnost," avizoval Rakušan.

Video: Vládo, přidej v boji proti ruskému vlivu, vyzývali odborníci kabinet Petra Fialy