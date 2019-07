Foldynův asistent vyzývá k potápění lodí s migranty. Nevadí mi to, reaguje poslanec

Asistent poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) Michal Kraft publikoval článek, v němž vyzývá k potápění lodí s migranty a deportaci všech muslimů. Upozornil na to Deník N. Poslanec však se svým podřízeným věc řešit nehodlá, podle jeho slov jde o Kraftovu soukromou věc, která mu nijak nevadí. Jeho postoje Foldyna označil za zajímavé, i když podle svých slov se všemi jeho názory nesouhlasí.

Foldynův asistent text s titulkem "Je budoucnost Evropy islámská?" publikoval pod pseudonymem Walter Kraft na webu České společnosti pro civilizační studia. Že se jedná skutečně o poslancova podřízeného, uvádí přímo server, zároveň to potvrdil Deníku N sám Foldyna. "Je to můj známý a celou řadu věcí s ním diskutuji, má zajímavé postoje, samozřejmě s některými věcmi nesouhlasím," uvedl.

"Konflikt mezi islámem a Západem není nic nového, a dokonce není nic nového ani to, že probíhá souběžně s konfliktem mezi Evropany samotnými," píše Kraft ve svém textu a hovoří zároveň o tom, že muslimové jsou v současné společnosti privilegovaní.

"Jde zejména o benevolenci k muslimské kriminalitě, štědré peněžní dary a implantování islámu do celého veřejného prostoru současným establishmentem," tvrdí a přirovnává ohrožení islámem k šíření nacismu za druhé světové války. Podle něj je třeba "vypořádat se s invazní kulturou, která už obsadila části evropského území", a nabízí dokonce konkrétní řešení.

"Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu"

Prvním krokem je podle něj okamžité zastavení migrace, o němž má poměrně konkrétní představu: "S několika helikoptérami a rychlými čluny vyzbrojenými kulomety a kamerami jde o misi, která by trvala řádově týdny, maximálně měsíce, navíc se zanedbatelným rozpočtem. Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu je z vojenského hlediska triviální záležitostí, která by se dala pojmout jako cvičení kadetů prvního ročníku vojenských škol." Zároveň navrhuje rozšířit po zemích třetího světa dezinformaci, že každý pokus o vstup do Evropy končí smrtí.

Dalším krokem jeho strategie je okamžitá deportace všech muslimů do zemí jejich původu, a to bez ohledu na státní občanství. Podle něj je odsun konkrétního etnika historicky prověřeným řešením, například při deportaci Němců z Československa po druhé světové válce. Podle něj by měli být občané EU s muslimským původem k odchodu případně donuceni i násilím proti své vůli.

"V této souvislosti by také mělo být jasně řečeno, že princip zkoumání viny jednotlivce může být uplatňován pouze v případě kriminálních činů, ale není tak možné postupovat v případě války. V té je legitimním cílem každý, kdo nosí uniformu nepřítele. A my jsme ve válce," dodává.

Za výroky si asistent stojí

"Co jsem tam napsal, tak to myslím. Za každým slovem si stojím," řekl Kraft Deníku N s tím, že je text myšlen naprosto vážně a že jej nebude dále komentovat.

Jeho slova se nezdají problematická ani sociálnědemokratickému poslanci Foldynovi. "Nevadí mi to, je to jeho věc, já to nepíšu," řekl Deníku N.

Zároveň však připustil, že deportace bez ohledu na státní příslušnost se mu zdá značně problematická, zvláště když by mohlo jít i o české občany. "To si nedovedu představit, když je někdo český občan, tomu nerozumím, s tím samozřejmě nesouhlasím," řekl poslanec. Text prý ale se svým podřízeným nijak řešit nebude.

Problematickými postoji přitom v minulosti proslul i právě Foldyna poté, co se setkal se členy ruského motorkářského spolku Noční vlci, kteří jsou spojováni s putinovským režimem.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček reagoval na výroky Foldynova asistenta tak, že jde o "nepřijatelný extremistický názor" a bude žádat vysvětlení, řekl Deníku N.

Za spolkem je Hampl, Semín nebo Žantovský

Ačkoli název i organizační struktura "České společnosti pro civilizační studia" vytvářejí dojem, že se jedná o vědeckou instituci, která studuje soužití vícero civilizací na jednom území, ve skutečnosti jde o spolek propagující myšlenku, že současná vlna migrace je koordinovanou invazí muslimů do Evropy.

Ovlivněn je především knihou Samuela Huntingtona Střet civilizací, jejíž název si propůjčil právě pro svůj web a která předkládá teorii, že budoucí světové konflikty budou probíhat na úrovni kulturních celků, tedy například mezi západní křesťanskou a islámskou kulturou.

V čele společnosti přitom stojí řada kontroverzních osob, jako je sociolog Petr Hampl, kritizovaný za xenofobní a antisemitské názory, představitel spolku Akce D.O.S.T Michal Semín či aktivní přispěvatel Parlamentních listů Petr Žantovský.

