Fischer se obořil na Lipavského. Jako by na ministerstvu nepracovali, stěžuje si

Ani skoro tři roky od nástupu do čela ministerstva zahraničí nemá Jan Lipavský hotový dokument, na jehož základě chce Česko po divoké éře Miloše Zemana narovnat své vztahy s Čínou. Kvůli tomu se do ministra opřel šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. "Na ministerstvu jako by nepracovali," tvrdí.

Ačkoliv ministerstvo zahraničí slíbilo, že během podzimu představí zprávu k revizi česko-čínských vztahů, nic stále není hotové, jak už upozornilo Aktuálně.cz. A to ani přesto, že na Lipavského dlouhodobě tlačí zákonodárci, tajné služby čím dál razantněji varují před vlivem Pekingu a je to jedna z programových priorit kabinetu Petra Fialy (ODS). "Jako hlavní problém vidím podceňování vážnosti situace. Ptal jsem se našich diplomatů, kteří v Číně sloužili jako velvyslanci. Předpokládal jsem, že byli první, kdo přispěli svým dílem do oné připravované revize, například že je ministerstvo zahraničí oslovilo. A zaskočilo mě, že věděli ještě méně než já," zlobí se na Lipavského senátor Pavel Fischer (za TOP 09), který vede zahraniční výbor. Související Česko má po Zemanovi změnit vztah s Čínou. Jenže na Lipavského dokument se stále čeká "Poctivá revize musí především zahrnout strategické otázky bezpečnosti a obrany, které jsou z povahy věci dlouhodobé. V tomto smyslu na ministerstvu jako by nepracovali," diví se Fischer. Do ministra se senátor opřel už v září v dopise, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici. "Mám za to, že pakliže vláda myslela svůj závazek v oblasti revize česko-čínských vztahů (…) vážně, musí po třech letech nic nečinění, ať už k němu vedly jakékoliv pohnutky, přistoupit k jasným a rozhodným krokům," píše v něm Fischer. V listu Lipavského vyzývá, aby do konce září "laskavě předložil písemný dokument k revizi vztahů mezi Českou republikou a Čínou". To se ovšem nestalo. "Zdůrazňuji, že jde o revizi, nikoliv o strategii či koncepci s pevným termínem, tudíž zpoždění opravdu nemáme," hájí se Lipavský. "Ministerstvo zahraničí nicméně připravuje zprávu o revizi, kterou brzy plánuji předložit vládě. Odborná veřejnost včetně pana senátora tuto informaci má," říká pro Aktuálně.cz. Fischerův dopis ze začátku září má ještě jednu poměrně pikantní pasáž. V ní se senátor opírá do dalšího koaličního kolegy - Lipavského náměstka Jiřího Kozáka (ODS). Ministr totiž podle Fischera na poslední chvíli zrušil svou účast na srpnovém jednání zahraničního výboru a před senátory jej zastoupil právě Kozák. "Výsledek jednání za přítomnosti vašeho prvního náměstka (…) považuji za zcela neuspokojivý. Při odpovědích na naše otázky se náměstek vyjadřoval bez odborné erudice, povrchně, nepřesně a vyhýbavě. Pan náměstek totiž zjevně nebyl na jednání po věcné stránce připraven," stojí ve Fischerově dopise. Náměstek Kozák Fischerovy útoky hodnotit nechce. "Na svůj názor má právo, stejně jako já na můj. Mrzí mě však, a panu senátorovi jsem to řekl, že nikdy nenašel odvahu, aby mi tento svůj názor řekl osobně," reaguje Kozák. Hledá se cesta zpátky Po éře tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a podle odborníků tehdy značně ohnutým vztahům mezi Prahou a Pekingem chce nyní česká vláda posílit svou pozici vůči Číně a diplomatickou linku narovnat. "Spolupráce mezi Českem a Čínou se vychýlila do jednoho extrému a teď hledá cestu zpátky. Nastavit výhodnou spolupráci s Pekingem není snadné. Podstatou diplomacie Komunistické strany Číny je usilovat o jednostranné výhody jen chabě zastírané frázemi o 'win-win' a podobně," řekl už dříve sinolog a šéf projektu Sinopsis Martin Hála. Ministr Lipavský zmiňuje, že úředníci jeho resortu komunikují nejen se členy obou komor parlamentu, ale také prý s nevládním sektorem, think-tanky nebo zástupci akademické či podnikatelské sféry. "Využíváme jejich vstupy a pohledy," doplňuje ministr. Finální dokument ale hotový stále není. A Lipavskému to nevytýkají jen senátoři. Sněmovní zahraniční výbor k dokončení revize vztahů s Čínou vyzval ministerstvo zahraničí už loni v červnu.