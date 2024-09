Komunista Filip nařknul Milion chvilek z útoku na nemocnici, zasahuje Ústavní soud

Spolek Milion chvilek brání své jméno proti bývalému předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi. Někdejší šéf komunistů nařknul aktivisty z toho, že stojí za kybernetickým útokem na nemocnici. Spolek na něj podal žalobu a žádá omluvu. Spor dopadl v neprospěch aktivistů, obrátili se proto na Ústavní soud. Ten se jejich stížností začal nyní zabývat. Plyne to z dokumentů, které redakce získala.

"Tak si nazkoušeli dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází," řekl Filip na zasedání Ústředního výboru KSČM v prosinci 2019.

Jeho slova otiskly komunistické Haló noviny, Filip je pak potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas. Na mysli měl kybernetický útok na nemocnici v Benešově, tehdy největší incident svého druhu. Hackeři jí způsobili škodu ve výši 59 milionů korun, policistům se původce útoku nepodařilo vypátrat. Nicméně útočící software Ryuk pochází z Ruska.

Spolek se žalobou domáhá omluvy ze strany Filipa. V prvním soudním kole sice vyhrál, spor se však dostal až k Nejvyššímu soudu, kde aktivisté padli. Podle něj zjednodušeně řečeno právnickým osobám nenáleží takové právo na ochranu dobrého jména, aby si zasloužily omluvu. Po stížnosti spolku nyní začal konat Ústavní soud.

Zaslouží si právnická osoba ochranu?

"Při projednávání ústavní stížnosti dospělo plénum Ústavního soudu k závěru, že zákonná úprava, která byla v dané věci soudy použita, by mohla být v rozporu s ústavním pořádkem," stojí v usnesení soudu z tohoto měsíce, pod kterým je podepsaný jeho předseda Josef Baxa a jež má Aktuálně.cz k dispozici.

Spolek ve stížnosti vyzval konstituční tribunál, aby rozsudky Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze, které jim omluvu od Filipa odepřely, zrušil. Podle aktivistů si špatně vyložily dva odstavce občanského zákoníku, které ochranu právnických osob před pošpiněním jejich jména upravují.

Z rozsudků plyne, že za daných okolností případu není nezbytné, aby právnické osoby požívaly ochrany. Smyslem práva je především bránit skutečné lidi. Nejvíce to platí v oblasti osobních práv, kde je rovnost mezi lidmi a právnickými osobami "fakticky vyloučena a v řadě případů není právně dosažitelná".

Spolek argumentuje, že takový výklad je formalistický. Také právnická osoba z jejich pohledu může utrpět nemajetkovou újmu. "A je v rozporu s principy spravedlnosti, aby při zásahu do dobré pověsti právnické osoby právo na odčinění (v tomto případě omluvu - pozn. red.) nemajetkové újmy nenáleželo," stojí ve stížnosti, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Rozpor s listinou práv

Jak stojí výše, Ústavní soud po prostudování podnětu Milionu chvilek dospěl k předběžnému závěru, že v rozporu s ústavním pořádkem mohou být už příslušné paragrafy občanského zákoníku. Podle něj odporují článku Listiny základních práv a svobod, jenž garantuje ochranu dobrého jména.

"Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života," píše se mimo jiné ve zmíněné části listiny.

Do sporu se zapojí i vláda Spor se týká i vlády Petra Fialy (ODS). Ústavní soud ji vyzval, zda se do něj chce zapojit coby vedlejší účastník, v takovém případě by k jejímu vyjádření přihlížel. A ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti) chce, aby kabinet do řízení vstoupil a navrhnul tribunálu ponechání zmíněných částí občanského zákoníku v platnosti. "Návrh na vstup vlády do tohoto řízení u Ústavního soudu teprve půjde na vládu. Pokud vláda rozhodne do řízení vstoupit, tak následně bude vypracována argumentace pro řízení u Ústavního soudu," odpověděla Šalomounova mluvčí Jitka Taušová na dotaz redakce, proč chce ministr, aby se paragrafy nerušily.

Ústavní soud se nyní bude zabývat tím, zda zmíněné paragrafy zruší. Až si na tuto otázku odpoví, rozhodne o samotné stížnosti Milionu chvilek. Právní zástupce spolku Aleš Rozehnal Aktuálně.cz řekl, že ve prospěch aktivistů může soud rozhodnout více způsoby.

"Pokud by Ústavní zrušil obě ustanovení občanského zákoníku, musí to vést k tomu, že v rámci řízení o naší stížnosti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu v Praze zruší," uvedl. Spolek by pochopitelně vyhrál také tím, že by tribunál zrušil "jen" rozsudky.

