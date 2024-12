Fiala varoval před "prodavači strachu". Kritické zdražování podle něj skončilo

Příští rok bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) rokem, který rozhodne, zda si Češi budou věřit, rozvíjet všechny příležitosti, pomáhat si a trpělivě pracovat na tom, aby se jim žilo lépe, nebo se nechají znechutit a vydají se na cestu k východnímu autoritářství. Řekl to ve svém čtvrtém vánočním projevu. Varoval před "prodavači strachu", kteří podle něj záměrně šíří špatnou náladu.

Pro Česko podle Fialy existuje jen jedna správná cesta. "Je to cesta k ještě větší svobodě, k prosperitě a osobní odpovědnosti. Cesta hrdé evropské země a aktivní občanské společnosti," řekl.

Cílem prodavačů strachu je podle něj to, aby lidé nevěřili sobě ani druhým. "Pokud totiž dost lidí bude takto pochybovat, naši společnost to oslabí a bude snadno podléhat manipulacím. A možná se nakonec vydá na nebezpečnou cestu. Cestu, kdy se lidé vzdají odpovědnosti za svůj život a předají ji nějakému vůdci tak, jak to dnes bohužel opět vidíme v některých evropských zemích," prohlásil.

Před rokem Fiala v projevu mluvil v souvislosti s letošním rokem především o naději. Od roku 2024 očekával, že skončí neustálé zdražování a reálné mzdy začnou růst. Dnes uvedl, že se splnil jeho slib, že se věci obrátí k lepšímu. "Samozřejmě nemáme hotovo," podotkl. V následujících letech je podle premiéra potřeba zaměřit se na zefektivnění fungování zdravotnictví, dokončení reformy školství či usnadnění výstavby bytů, aby si mladé rodiny mohly dovolit vlastní bydlení.

Vládě se letos podle premiéra podařilo udělat kroky, které jdou správným směrem k tomu, aby ČR překonala vše, co ji dosud brzdí a stala se ještě úspěšnější. Jde podle něj například o přijetí důchodové reformy. "Také jsme definitivně překonali obrovskou inflaci. Skončilo tedy kritické zdražování, ale bohužel to ne vždy znamená, že se ceny vrátí na předcovidovou úroveň. Proto je důležité, aby dále pokračovalo zvyšování reálných mezd," uvedl premiér. Mzdy podle něj dál porostou, pokud ČR nepřestane odpovědně investovat do silnic a železnic či rozvoje energetiky.

Fiala v projevu také ocenil solidaritu občanů. Češi podle něj neváhali pomoci těm, kdo se ocitli ve složité situaci, ať už kvůli zářijovým povodním nebo válce na Ukrajině.