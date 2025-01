Letos se rozhodne, zda budeme směřovat na Západ, řekl Fiala. Opozice ho kritizovala

Rok 2025 bude rokem rozhodnutí o tom, jestli se Česko vrátí do doby chaosu, prázdných gest a koketování s Východem, nebo jestli zůstane rozumnou zemí, která ví, že jedinou správnou budoucností je být součástí demokratického Západu. Řekl to premiér Petr Fiala (ODS) v novoročním videu. Opozice jeho vyjádření kritizuje.

Fiala uvedl, že předchozí roky nebyly pro Česko jednoduché vzhledem ke koronavirové pandemii, k válce, kterou na východě Evropy rozpoutalo Rusko, nebo k inflaci, kterou podle premiéra nastartovala neschopnost bývalého předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

"Složitá doba vždy přeje obchodníkům se strachem. Také u nás se objevili lidé hlasitě oslavující ruského diktátora. Někteří politici i média začali záměrně šířit pesimismus, špatné zprávy a blbou náladu s jediným cílem - vyděsit a otrávit co nejvíce lidí," řekl Fiala.

Při zmínce o obchodnících se strachem se ve videu objevili například Babiš, předseda opozičního SPD Tomio Okamura nebo bývalý poslanec Lubomír Volný.

"Ale my jsme to stejně zvládli. Zvládli jsme to spolu s vámi rozumem, tvrdou prací a odvahou," řekl Fiala. Uvedl, že je hrdý na všechny, kdo se odmítli podřídit strachu a nepropadli skepsi, a váží si těch, kdo ukázali, že i v těžkých dobách chtějí Českou republiku odvážnou a věrnou jejím hodnotám. To podle ministerského předsedy dělá z Česka součást Západu a je to cesta, jak vybudovat a udržet hrdou, bezpečnou a prosperující zemi.

Také ve vánočním projevu Fiala varoval před prodavači strachu, kteří schválně šíří blbou náladu. Podle představitelů hnutí ANO a SPD mířil těmito slovy na opozici. Trvají však na tom, že strach nevyužívají, ale pouze popisují realitu.

Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové budou volby o tom, zda si Česko udrží i po volbách ukotvení na Západě. Vláda podle ní dělá i nepopulární kroky, které jsou ale potřeba pro prosperující a ekonomicky silnou společnost. Za klíčové považuje ubránit zemi před "snahou populistů s komunisty a radikálními extremisty přeorientovat naši zemi na Východ," uvedla.

Lidovecký předseda Marek Výborný připomněl, že společným znakem autoritativních a totalitních režimů bylo rozdělování společnosti potlačením svobod. "Poučme se z minulosti a nepřipusťme, aby se podobné události ještě někdy opakovaly. Svoboda je spjata s odpovědností, kterou má vůči české zemi každý z nás," uvedl. Hybatelem společenských změn podle něj vždy byla mladá generace, která si je vědoma hodnot, jako je svoboda, demokracie, spravedlnost a láska k vlasti.

Babiš: Neslibujeme německé platy

Rok 2025 bude zlomový také podle předsedy opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Chce udělat vše pro to, aby skončila vláda Petra Fialy (ODS). Nazval ji neschopnou, asociální, arogantní a prolhanou.

"Stačí se podívat na účty a složenky a porovnat si, kolik jsme platili za nájmy, potraviny, léky, dopravu, energie v roce 2021 a kolik platíme nyní. Vinou naprosté nekompetence vládní koalice zdražilo o třetinu úplně všechno," řekl Babiš v novoročním videu. Fiala ve svém videu naopak označil za původce inflace právě neschopnost expremiéra Babiše.

Šéf hnutí ANO kritizoval Fialův kabinet za to, že zemi zadlužil víc než 3,5 předchozích vlád, ale také za to, že se podle něj "vykašlala" na občany ve chvíli, kdy jim bylo nejhůř. Kritizoval zvýšení daní, navýšení věku odchodu do důchodu či návrhy na zvýšení televizního a rozhlasového poplatku či platů vrcholných politiků.

Pro současný kabinet podle Babiše čeští občané nikdy nebyli prioritou a nikdy nebudou. "Máme zkušenosti, byli jsme ve vládách, máme odborníky a víme, jak zodpovědně a efektivně řídit zemi s ohledem na skutečné potřeby našich občanů," podotkl.

"Nepřinášíme prázdné sliby o německých platech. Slibujeme jen to, co dokážeme splnit," dodal v narážce na listopadové Fialovo vyjádření, že pokud jeho vláda bude po volbách pokračovat další čtyři roky, budou v Česku výdělky jako v Německu.

Šéf SPD Tomio Okamura na síti X uvedl, že Fiala nemá lidem co pozitivního nabídnout, tak alespoň lživě plival na opozici. "Nemá smysl se dlouze vyjadřovat k zoufalým a trapným výkřikům neúspěšného premiéra a politického podvodníka. Fiala pokazil na co sáhl, poškodil občany i podnikatele a drtivá většina lidí mu už nevěří a přeje si jeho odchod," napsal. "Má strach, protože ví, že bude letos ve volbách končit," dodal Okamura.

