Žalobci od Bradáčové zasáhli do kauzy Feri. Pět podezření nemohlo obstát, rozhodli

Pěti možným obětem sexuálního násilí od bývalého poslance Dominika Feriho se podle zjištění Aktuálně.cz výrazně zúžil prostor k tomu, aby dostaly své případy k soudu. Rozhodl tak úřad vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Zabýval se tím, zda podřízení žalobci nerozhodli o odložení uvedených podezření neoprávněně. Podle vrchního státního zastupitelství však Feriho obvinit nešlo.

Dominik Feri se od letošního února zodpovídá u soudu ze dvou případů znásilnění a jednoho pokusu o něj. Třem mladým ženám podle obžaloby ublížil v letech 2016 a 2018. Jedné z nich v té době nebylo osmnáct let, Ferimu kvůli tomu hrozí až deset let vězení. Bývalý politik TOP 09 vinu odmítá.

Vedle hlavního líčení se trestní příběh odehrával ještě v jedné rovině. Kriminalisté pod dozorem státní zástupkyně z Prahy 3 Petry Gřivnové prověřovali, zda se Feri nedopustil znásilnění a jiných sexuálních deliktů vůči dalším pěti dívkám. Podezření však nedoložili. Jak už Aktuálně.cz informovalo, Gřivnová loni v září tento závěr policie potvrdila.

Ženy se prostřednictvím zmocněnkyně Adély Hořejší bránily u nadřízeného Městského státního zastupitelství v Praze, úřad však dal na rozhodnutí žalobkyně Gřivnové razítko. Dívky pak šly ještě o stupeň výš. Podle zjištění redakce ale verdikty u Vrchního státního zastupitelství v Praze nezvrátily. Bradáčové úřad rozhodl minulý týden.

Dohled nad dohledem

"Zdejší státní zastupitelství bylo činné v rámci výkonu takzvaného dohledu nad dohledem, jehož provedením nebylo v postupu dohledového státního zastupitelství shledáno pochybení" uvedl pro Aktuálně.cz ředitel odboru trestního řízení v úřadu Bradáčové Tomáš Turek.

Žalobkyně Gřivnová vykonávala nad prací policie dozor. Na jeho konci konstatovala, že policie postupovala správně. Pražští městští žalobci pak měli nad státní zástupkyní dohled. A podle jejich závěru dozor Gřivnové, včetně jejího souhlasu s odložením pětice podezření, proběhl bezchybně.

Úřad Lenky Bradáčové nyní prověřoval, zda dohled neměl skončit jinak. Jde spíše o výjimečný institut. Vrchní žalobci zjednodušeně řečeno uvedli, že Feriho skutky nešly stíhat. Neměly povahu trestného činu. Navíc i kdyby měly, nemohli nařídit Feriho obvinit. Bradáčové úřad mohl nejvýš zrušit verdikt městských žalobců a nařídit jim znovu provést dohled.

Boj u Ústavního soudu

Spor o možnost obvinit Feriho za uvedenou pětici dívek se odehrává ještě na jedné scéně. Odložení podezření napadla zmocněnkyně Hořejší s advokátem Pavlem Uhlem u Ústavního soudu. Rozporují u něj závěry policie a žalobců, podle nichž nešlo bývalého poslance stíhat, jelikož se dívky proti jeho predátorskému chování nevymezily dost razantně.

"Jak definovat nesouhlas tak, aby obstál? Je to zlomená končetina? Vypíchnuté oko? Není to zřejmé a tato hranice je v kontextu napadených rozhodnutí nejasná. Je jen zřejmé, že opakované vyjádření nesouhlasu to není, a nestačí ani gesta a odstrkování," stojí mimo jiné v ústavní stížnosti, z níž citoval týdeník Respekt.

Z teplické radnice do Poslanecké sněmovny Dominik Feri (* 1996) vstoupil do politiky v roce 2014, kdy v komunálních volbách kandidoval za TOP 09 v Teplicích. Nebyl zvolen, ale po vzdání se mandátu zvoleným kolegou se stal zastupitelem. Na ustavujícím jednání teplické samosprávy byl současně zvolen radním. Na teplické radnici zůstal do roku 2018. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, o dva roky později kandidoval do sněmovních voleb na pražské kandidátce. Více než 15 tisíc preferenčních hlasů ho nakonec vyneslo do sněmovny, v níž se stal nejmladším poslancem v historii. Byl členem ústavně-právního výboru, výboru pro veřejnou správu a organizačního výboru. V květnu 2021 po nařčení ze sexuálního násilí rezignoval na post poslance a vystoupil z TOP 09.

Podle Uhla a Hořejší případy sexuálního násilí patří v případě pochybností před soud. Právě jen v soudní síni je možné z jejich pohledu jednoznačně říct, co je znásilnění a co není. "Za hlavní problém považuji to, že i když nebyl spor o to, co se odehrálo, státní zástupci učinili restriktivní a izolovaný výklad znaků znásilnění," uvedla advokátka.

Před soudem skončily tři případy

První znásilnění spáchal Feri podle obžaloby v noci z 24. na 25. března 2016 ve svém bytě v pražské čtvrti Žižkov. Tehdy sedmnáctiletá dívka se nejprve proti jeho intimnostem slovně bránila. Feri ji pak dal napít, po čemž dívka ztratila vědomí. Když se probudila, dotýkal se jí v intimních místech, popisuje obžaloba.

Týž rok v noci ze 7. na 8. listopadu podle obžaloby ublížil ve svém bytě jiné dívce. Povalil ji na postel a navzdory jejímu opakovanému nesouhlasu s ní měl sex. Obžaloba popisuje, jak byla žena v důsledku šoku paralyzovaná a nevzmohla se víc než na slovní odpor. "Nedělej, nepřeháněj, nedělej tady problémy," měl jí říkat Feri.

Poslední obětí je podle žalobkyně mladá žena, která se u Feriho ucházela o post poslanecké stážistky. Bylo 28. února 2018. V kuchyňce poblíž své kanceláře ji měl zhruba pět minut proti její vůli osahávat, líbat a snažit se jít dotknout na intimních místech. Dívka se mu vysmekla, ale Feri ji pronásledoval do výtahu, kde na ni opět vyvíjel nátlak. Nakonec ji nechal odejít.

"Nikdy jsem se nedopustil žádného sexuálního násilí. Ta bezmoc je neuvěřitelná," uvedl u soudu Feri. Verzi obžaloby odmítá. Proběhl jeho výslech, vypovídali oběti i svědci a četly se znalecké posudky. Líčení pokračuje v červenci. V únoru na samém začátku procesu prozradil Feri jména dvou obětí, Úřad na ochranu osobních údajů však podezření na porušení zákona odložil.