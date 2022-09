Odloženo. Feriho za chování vůči dalším pěti možným obětem kriminalisté neobviní

Vůči pěti potenciálním obětem se bývalý poslanec Dominik Feri nedopustil trestného činu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, rozhodla o tom dozorová státní zástupkyně. Feriho kriminalisté nadále stíhají kvůli třem možným případům znásilnění nebo pokusu o něj. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. Bývalý poslanec vinu odmítá. Jen připustil, že jeho chování vůči ženám nebylo vždy gentlemanské.

Zahájení trestního stíhání Dominika Feriho letos 7. března provázelo ještě jedno rozhodnutí pražských kriminalistů. U dalších možných obětí sexuálního násilí bývalého poslance a někdejšího teplického radního z TOP 09 dospěli k závěru, že vůči nim se trestného činu nedopustil. U pěti mladých žen podezření z deliktu policie odložila.

Dotyčné však byly přesvědčené, že jim Feri ublížil v rozporu se zákonem. Podaly stížnost. Žádaly, aby policie v prověřování pokračovala a dovedla ho k obvinění. Jejich stížnosti se dostaly na stůl dozorové žalobkyni Petře Gřivnové v létě. A jak zjistilo Aktuálně.cz, státní zástupkyně je zamítla.

"Rozhodla o zamítnutí stížností jako nedůvodných. Ve věci nebylo možné dovodit naplnění objektivní či subjektivní stránky trestného činu. Státní zástupkyně rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci a postup předcházející jejich vydání přezkoumala, a to s výše uvedeným výsledkem," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Odložení podezření je pravomocné

Rozhodnutí o odložení kauzy vůči zmíněným pěti ženám je po tomto verdiktu pravomocné. Dotyčné ještě mohou požádat, aby závěr žalobkyně Gřivnové z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 přezkoumal úřad pražského městského státního zástupce. Jednalo by se o takzvanou dohledovou prověrku. Jestli tak ženy učiní, není jasné.

Policie pokračuje ve vyšetřování Feriho za uvedené tří případy znásilnění či pokusu o něj. Jedné z možných obětí bývalého poslance bylo v rozhodné době 17 let. Do dovršení plnoletosti jí zbývalo několik měsíců. Pohledem trestního zákona byla nezletilá, proto by se na poslance vztahovala vyšší sazba. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let za mřížemi.

Z teplické radnice do Poslanecké sněmovny Dominik Feri (* 1996) vstoupil do politiky v roce 2014, kdy v komunálních volbách kandidoval za TOP 09 v Teplicích. Nebyl zvolen, ale po vzdání se mandátu zvoleným kolegou se stal zastupitelem. Na ustavujícím jednání teplické samosprávy byl současně zvolen radním. Na teplické radnici zůstal do roku 2018. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, o dva roky později kandidoval do sněmovních voleb na pražské kandidátce. Více než 15 tisíc preferenčních hlasů ho nakonec vyneslo do sněmovny, v níž se stal nejmladším poslancem v historii. Byl členem ústavně-právního výboru, výboru pro veřejnou správu a organizačního výboru.

"Další moment, který si pamatuju, je, jak jsem se vzbudila a byla jsem nahá, on na mě sahal. (…) Ani nevím, jestli jsme měli sex. Rozhodně vím, že mi do intimních míst strkal prsty, sahal na mě několikrát za tu noc," popsala dívka chvíle, kdy se probrala ve Feriho bytě poté, co jí podle jejího tvrzení dal napít. Stejně jako několik dalších žen se svěřila Deníku N a A2larm, po jejichž článku policie zahájila loni v červnu prověřování.

Zranění Feriho nemá na kauzu vliv

Feriho vyšetřované údajné jednání spadá mezi roky 2015 a 2020. Na počátku tohoto období už byl městským radním v Teplicích, později se stal poslancem. S dívkami se podle různých svědectví seznamoval prostřednictvím sociálních sítí. Urážlivě, hrubě a násilně se vůči nim měl chovat při osobních setkáních, která vrcholila v barech, na společenských akcích nebo u něj v bytě.

"Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem," uvedl politik loni v květnu v reakci na zveřejnění kauzy.

Současně s tím odešel z politického života. Rezignoval na mandát poslance, stáhl se z pražské kandidátky TOP 09 do loňských sněmovních voleb a opustil mateřskou stranu. V TOP 09 strávil šest let, byl jejím nejviditelnějším mladým politikem. Po zahájení trestního stíhání letos v březnu uvedl, že je připravený prokázat svou nevinu.

Letos v květnu u Feriho v bytě zasahovala policie a záchranná služba. Bývalý poslanec si způsobil řezná poranění, která si vyžádala hospitalizaci. Tento incident však podle informací Aktuálně.cz neměl a nemá na průběh vyšetřování vliv. Kriminalisté k bývalému politikovi nadále přistupují tak, že je způsobilý absolvovat trestní řízení.

