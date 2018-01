Nemůžu si vzpomenout, neznám odpověď. Faltýnka vyšetřovatelé OLAF vyslechli, nic se nedozvěděli

před 2 hodinami

Přestože Faltýnek podepsal smlouvu o prodeji akcií ZZN Pelhřimov, která Čapí hnízdo vlastnila, detaily si při výslechu nepamatoval.

Praha - Závěrečná zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) neobsahuje záznam o výpovědi premiéra a lídra hnutí ANO Andreje Babiše. Jeho jméno se ve zprávě, kterou má Aktuálně.cz a HN k dispozici, ale objevuje několikrát.

Nicméně u výslechu pro OLAF byl v březnu minulého roku Babišův blízký spolupracovník a první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Ten je, stejně jako Babiš, kvůli dotaci pro Čapí hnízdo obviněn českou policií.

"Během odpovídání na otázky pan Faltýnek buď tvrdil, že si na tyto detaily nemůže vzpomenout, nebo že odpověď nezná," píše OLAF.

Faltýnek ale při výslechu potvrdil, že cena akcií společnosti ZZN Agro Pelhřimov, a. s., byla stanovena na základě posudku předtím, než byly prodány. Podle vyšetřovatelů ale podepsal smlouvu o prodeji akcií. Nepamatoval si však detaily.

"Pan Faltýnek OLAF neposkytl požadované informace o předání akcií, zaplacení ceny za přípravné práce při stavbě kongresového centra Čapí hnízdo v letech 2006-2007," zakončil OLAF kapitolu věnovanou výslechu prvního místopředsedy ANO Faltýnka.

Faltýnek na dotazy Aktuálně.cz týkající se zprávy OLAF nereagoval.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Kvůli údajnému podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie už minulý rok česká policie obvinila celkem 11 lidí. Mezi nimi je premiér Andrej Babiš i jeho blízký spolupracovník a první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Oba však po volbách do Poslanecké sněmovny získali znovu imunitu a o jejich vydání budou brzy rozhodovat poslanci. Kromě Babiše je obviněna i jeho žena Monika, jejich dvě děti a švagr.