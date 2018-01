Babiš: Zprávu OLAF jsem neviděl, korupci a podvod kolem Čapího hnízda kategoricky vylučuji

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

"Já bych chtěl říci, že žádný podvod se nestal. Kategoricky to vylučuji. Prostě a jednoduše žádná korupce ani podvod v tom projektu nebyly," hájí se Babiš a tvrdí, že zprávu OLAF ještě neviděl.

Praha - Andrej Babiš kategoricky odmítá, že by v případě dotace pro Čapí hnízdo byl spáchán podvod. Ke zjištěním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), které v pondělí zveřejnil deník Aktuálně.cz a Hospodářské noviny, se však vyjádřit odmítl s tím, že zprávu dosud nečetl.

"Snad každý pochopí, že se nemůžeme vyjádřit k něčemu, co jsme neviděli. Až mě právníci seznámí s obsahem zprávy, přijdu vypovídat k mandátovému a imunitnímu výboru," řekl Babiš Aktuálně.cz.

OLAF ve zprávě konstatuje, že v kauze mohl být spáchán dotační podvod. Výslovně upozorňuje českou justici, že příjemci dotací poskytli nepravdivé informace, zatímco jiné skutečnosti zatajili, a mohli se tak dopustit spáchání dotačního podvodu.

"Opakuje se situace z podzimu loňského roku, kdy vyšetřovatel Nevtípil přinesl do sněmovny žádost o moje vydání a vydání pana Faltýnka, opoziční poslanci se k jejímu obsahu začali téměř okamžitě vyjadřovat a osočovat nás z podvodu a já nevím čeho ještě, akorát já a pan Faltýnek jsme se nemohli bránit, protože jsme tu zprávu dostali k nahlédnutí jako poslední," postěžoval si Babiš.

Evropský úřad upozorňuje také na nejasnou strukturu vlastnictví Čapího hnízda v době příjmu dotace, upozorňuje tak na podezření z trestného činu podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.

"Já bych chtěl říci, že žádný podvod se nestal. Kategoricky to vylučuji. Prostě a jednoduše žádná korupce ani podvod v tom projektu nebyly. Celý projekt byl devětkrát kontrolován a vždy s výsledkem, že je vše v pořádku," řekl Aktuálně.cz Babiš a zdůraznil, že se jedná pouze o doporučení OLAF pro českou justici, nikoli jasné konstatování, že k podvodu došlo.

Babiš se také bránil tím, že Aktuálně.cz a Hospodářské noviny zveřejňují informace jen z doporučení OLAF, nikoli z celé rozsáhlé zprávy tohoto evropského vyšetřovacího úřadu. Redakce však má k dispozici celý dokument.

Po jednání vlády Babiš odmítl, že by zpráva OLAF měla souvislost se středečním hlasováním, ve kterém bude vláda žádat o důvěru ve sněmovně. "Nevidím souvis mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě," uvedl. Všechna média podle něj nyní o zprávě debatují, zatímco on a jeho právníci ji nemají. "Pokud tam někdo vidí souvis, tak já tam souvis nevidím, chápu, že opozice nemá jinou tému, já k tomu nemám co říct," uvedl.

Policie obvinila už loni na podzim Andreje Babiše i poslance Jaroslava Faltýnka z podvodu a žádá o jejich vydání ke stíhání. V kauze Čapí hnízdo je celkem obviněno jedenáct lidí. Jde například o Babišovu manželku Moniku Babišovou, jeho děti nebo švagra Martina Herodese, ale také členy představenstva firmy ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila.

