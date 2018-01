Babiš s Faltýnkem se snaží zdržovat, ale nemáme povinnost na ně čekat, říká člen imunitního výboru

před 4 hodinami

Poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný je členem mandátového a imunitního výboru. Patří tak mezi málo lidí, kteří mají přístup do trestního spisu Čapího hnízda. Výbor má o vydání premiéra Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka policii jednat v úterý, oba však zažádali o omluvu, protože se jejich právníci chtějí seznámit se zprávou OLAF. "Že je tady zjevná snaha celou věc oddálit, to tak je, alespoň na mě to tak působí. Není však povinností výboru čekat, až se poslanec dostaví," říká Výborný.

Jak jste seznámen se spisem Čapího hnízda?

Spis jsem četl, zprávu OLAF znám, ale zprostředkovaně od kolegů. Chystám se ale seznámit i s touto zprávou, i když před úterním jednáním výboru to asi nemám šanci stihnout. Nicméně s ohledem na vývoj situace je to asi jedno. Vím, co v té zprávě je, a pokud platí, že se Andrej Babiš i Jaroslav Faltýnek z jednání výboru omluví, nepředpokládám, že by zítra výbor o něčem rozhodoval.

Může výbor rozhodnout i přes nepřítomnost premiéra a poslance?

Může, ale záleží to na rozhodnutí ostatních členů výboru, zda čekat, či nečekat, až se pan premiér a pan poslanec dostaví na jednání. V pátek odpoledne však jejich právní zástupci požádali o odklad jejich přítomnosti na výboru, aby se advokáti mohli seznámit se spisem. Argumentují také tím, že součástí spisu se zpráva OLAF stane, až bude přeložena do češtiny, což je pravda.

Netrvá překlad nějak dlouho? Už je k dispozici více než deset dnů, to se snad stihne přeložit padesát stránek.

Netuším, to není otázka na mě, překlad zajišťuje policejní ředitelství.

Myslel jsem to tak, zdali to na vás nepůsobí jako zdržovací taktika.

Působí, ale musíme to vidět v kontextu toho, že se má ve středu hlasovat o důvěře vládě a že je tady nějaký problém. Také je tady posun v názoru Andreje Babiše, který ještě ve čtvrtek říkal, že ho OLAF nezajímá, nic číst nebude a odmítá se tím zabývat. Najednou žádá o odložení, aby se mohl alespoň jeho právní zástupce seznámit se zprávou OLAF. Ten vývoj tady je zjevný. Že je tady zjevná snaha celou věc oddálit, to tak je, alespoň na mě to tak působí. Není však povinností výboru čekat, až se poslanec dostaví.

Takže výbor si může říct: Andrej Babiš nepřišel, tak to rozhodneme bez pohovoru s ním?

Samozřejmě, pokud se výbor dohodne, tak ano, ale já to nepředpokládám. Navíc nevím, jestli by bylo rozumné a moudré tímto způsobem dávat další záminku ke kritice v tom směru, že nebyli vyslechnuti a nedostali možnost vyjádřit svůj názor.

Z toho, co víte o celém případu, dopustil se podle vás Andrej Babiš podvodu?

Slovo podvod se tam zmiňuje několikrát. Ještě jsem se na to ptal právníků znalých právní angličtiny, protože nejsem právník. Slovo podvod je tam opakovaně…

Kvůli správnosti ministerského překladu už byla polemika. Bavíme se o anglickém slovu "fraud"?

Ano, je to přesně toto slovo, to se tam opakuje. Druhá věc je, že se nechci pasovat do role soudce a říkat, kdo je vinen. To není práce poslanců, máme rozhodnout o tom, zdali je trestní stíhání, které se týká celkem jedenácti osob, politicky motivované. Zodpovědně říkám, že ten dojem v žádném případě nemám. Čin se stal drahně dávno a i zpráva OLAF, která potvrzuje to, co je v trestním spise, je v tomto směru zcela zřejmá. Navíc tady může nastat paradoxní věc, že pokud oba poslance sněmovna nevydá, mohou být v trestní kauze v pozici svědků, kteří měli být původně obviněni, ale nejsou, protože nebyli vydáni sněmovnou.

Pokud pan Babiš vydán nebude, může se stát, že budeme mít premiéra, který je sice před zákonem nevinný, ale nevinný jen proto, že nedošlo na soud. Jak to jako poslanec obhájíte před voliči nebo jako ředitel gymnázia před žáky?

To bude naprosto špatná situace, která nebude poškozovat jen Andreje Babiše. Poškodí to celou politiku en bloc a já se děsím pozice České republiky v zahraničí. Představte si, že náš premiér, který byl podezřelý z dotačního podvodu, pojede do Bruselu a tam bude jednat s premiérem Evropské unie. To je věc, která je na pováženou s ohledem na pozici České republiky v rámci Evropské unie. To je jeden z dalších důvodů, aby imunita nebyla uplatněna.

Na druhou stranu, i kdyby Andrej Babiš souhlasil s vydáním, nebo o něj dokonce sám požádal, další trestní řízení se může táhnout roky. Má takto vítěz voleb přijít o možnost vést vládu, když jeho voliči věděli o možném trestním stíhání? Není tak trochu v nespravedlivé pozici?

To si nemyslím. On velmi dobře věděl, do čeho jde, a řada stran dnes ve sněmovně říká, že není možné, aby v čele vlády byl premiér, který je trestně stíhaný. To má svoji logiku. Ale on se do té situace dostal sám. Ano, záleží na rychlosti soudního procesu, který však nemusí trvat roky. Je možné, že se to potáhne, ale policie určitě není ta, kdo by to chtěl nějakým způsobem zdržovat. Zatím to od začátku zdržuje jen druhá strana.

Měl by podle vás zastávat post premiéra někdo jiný z hnutí ANO?

Je to na rozhodnutí Andreje Babiše. Vymlouvat se na to, že jsem vyhrál volby, občané chtějí, abych vládl, a nevzdám se této pozice jen proto, že jsem trestně stíhaný, to je věc na posouzení Andreje Babiše a hnutí ANO. Pokud hnutí usoudí, že skutečně nikdo jiný z jejich řad nemá na to, vykonávat úřad premiéra, ať hledají podporu, aby jejich kabinet vládl s důvěrou. Ale mám informace, že v hnutí ANO na to není jednolitý názor a že stojí za zvážení, zda by se neměl nominovat někdo jiný na post premiéra. Ale jsou to jen kuloární informace z poslaneckého klubu ANO.