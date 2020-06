Faltýnek asi nebude obhajovat funkci prvního místopředsedy ANO, říká Babiš

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek zřejmě příští rok nebude na sněmu obhajovat funkci prvního místopředsedy hnutí. Po schůzce s ním to televizi Nova řekl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. Důvodem je zřejmě situace kolem brněnské organizace ANO, kterou Faltýnek zakládal.

"On se mnou o tom mluvil. My máme příští rok volební sněm a zkrátka asi nebude o tu funkci usilovat," řekl Nově Babiš. Faltýnek to nepotvrdil.

Předsednictvo hnutí ANO minulý týden zrušilo brněnskou organizaci, která se potýkala s důsledky kauzy kolem bývalého místostarosty Brna-středu Jiřího Švachuly (dříve ANO). Po loňské policejní razii skončil Švachula ve vazbě kvůli podezření z korupce. Podle obžaloby byl hlavou skupiny lidí, kteří manipulovali stavební zakázky a brali za to vysoké úplatky. Mezi obžalovanými je i bývalý místostarosta Brna-Ivanovic a bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-střed Petr Liškutin (dříve ANO).

Faltýnek brněnské hnutí ANO, stejně jako další stranické organizace, zakládal. Televizi CNN Prima NEWS před týdnem řekl, že chce ze situace vyvodit zásadní politickou zodpovědnost. Své další kroky ale nekonkretizoval.

Ani Nově v pátek rozhodnutí nekandidovat na prvního místopředsedu nepotvrdil: "Je to předčasné, zvažuji spoustu věcí. S ohledem na rodinu, zdraví a další věci. Sněm máme na jaře, to je spousta času," uvedl.