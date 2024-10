I každý druhý med může být ošizený, varuje inspekce. Radí, jak poznat ten pravý

Med zůstává jednou z nejčastěji falšovaných potravin na světě. Svaz včelařů i kontroloři České obchodní inspekce radí při nákupu dávat pozor. Posledními testy neprošla celá polovina vzorků. Zkušený včelař radí sklenici medu zvednout proti světlu.

"Dolní polovina začíná krystalizovat a vypadá jako krystalický cukr. Horní polovina je pak tekutá," prozradil včelař Zdeněk Šiman, který se včelám a výrobě medu věnuje již desítky let. "Med se falšuje různými sirupy. Používá se třeba rýžový, kukuřičný nebo bramborový," popsal Šiman.

Podle údajů Státní zemědělské a potravinářské inspekce za minulý i letošní rok byl každý druhý zkontrolovaný med nějak šizený. "Naše zjištění je takové, že med patří k jedné z nejproblematičtějších komodit," uvedl pro CNN Prima News tiskový mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. "Každoročně zachytíme něco mezi 30 až 50 procenty zhodnocených vzorků s nevyhovujícími parametry," dodal.

"Ono to vypadá jako med, voní to jako med i chutná jako med, ale vůbec to nemusí být med," upozornila předsedkyně Svazu včelařů Jarmila Machová. Kvalitní med je většinou husté konzistence a sotva se odlepí od lžičky. Podle odborníků není důvod obávat se ani zkrystalizovaného medu. Stačí ho jen trochu zahřát.