Možná máte falešné airpody a ani to nevíte, říká opravář. Radí, jak padělek poznat

Lidé, kteří si koupí padělky sluchátek AirPods, často ani nevědí, že byli podvedeni. Falešné zboží je mnohdy těžké rozeznat od originálního, úroveň kopií se stále zlepšuje. Přesto existuje několik způsobů, jak je odhalit. Pracovník servisu zařízení značky Apple některé z nich pro Aktuálně.cz popsal.

"Jsou dva nejjednodušší způsoby, jak poznat, že je airpod falešný," vysvětluje Roman Dudnyk ze servisu iGreen, který se specializuje na zařízení značky Apple. Prvním způsobem je prosvícení krabičky. Uvnitř ní je vidět černý magnet, který usnadňuje uzavírání. Falešná sluchátka ho většinou nemají. Ale ne všechna.

"Jsou i falešné airpody, u kterých jsou nápisy, materiály a další věci, podle kterých to rozeznám, na takové úrovni, že se tomu sám divím," připouští. Padělaná elektronika se často chlubí funkcemi shodnými s originálem, jako je aktivní potlačení hluku, bezdrátové nabíjení nebo funkce Najít.

Také druhý způsob odhalování souvisí s krabičkou. Její plastové části bývají u padělků špatně slepené, a pokud do nich člověk například zaryje nehet, vznikne mezi nimi mezera. "Do originálních můžete rvát, úplně cokoliv chcete, a spíš ta sluchátka kompletně zničíte, než se tam dostanete. Je to zatavený plast," vysvětluje Dudnyk.

Aktuálně.cz tento týden popsalo byznys s falešnými sluchátky. Prodejci je nabízejí ve velkém a přidávají i rady, jak je přeprodávat dál. Koncoví zákazníci se však už obvykle nedozvědí, že si pořídili padělek. Nedávno na to upozornili i reportéři Janek Rubeš a Honza Mikulka na svém videokanálu Kluci z Prahy. V díle Jak se rodí podvodníci popsali i to, že do kšeftování se často zapojují děti nebo dospívající.

Výzva Máte zkušenost s koupí padělků či jiným podvodným jednáním? Napište na [email protected]

Mnoho lidí tak ani neví, že má ve skutečnosti falešná sluchátka, uvádí Dudnyk. Podle něj se zhruba dvakrát do týdne stává, že k němu do servisu přijde člověk, který ztratil jedno sluchátko a chce si dokoupit druhé. Přijde ale s padělkem. "Já mu řeknu, že jsou to neoriginální sluchátka, a ten člověk se pak diví a myslí si, že ho chci okrást," líčí.

Dudnyk přidává ještě jeden tip: Pokud si člověk není jistý, zda jsou airpody pravé, stačí se s prodejcem setkat v autorizovaném servisu Applu. Experti tam padělky poznají. "Když se prodávající nebude chtít potkat před autorizovaným servisem, tak už je jasné, že něco nehraje," dodává.

Ověření sériovým číslem není jistota

Prodejci sluchátka nabízejí na velkých českých i zahraničních webech určených k prodeji z druhé ruky a na sociálních sítích. Z inzerátů je ale obtížné poznat, zda jde o padělek.

Ukazatelem však může být například to, že u některých padělků je sériové číslo vytištěné na levé straně krabičky. "Tam ho mají většinou americká sluchátka, takže tato neoriginální sluchátka měla původně putovat do Ameriky. Samozřejmě se ale i neoriginální sluchátka dají nafotit tak, aby to nikdo nepoznal," upozorňuje Dudnyk na příklad nedávno zachycených padělků.

Dalším varovným signálem může být znění inzerátu. Prodejci lákají na velmi nízkou cenu a při rychlém jednání ještě nabízejí slevu. Jeden z prodejců padělků Aktuálně.cz popsal, že lidé například falešné AirPods Pro 2 přeprodávají za dva a půl až tři tisíce korun. Cena originálních se pohybuje okolo šesti tisíc.

"I když originálních sluchátek koupíte velkoobchodně milion kusů, tak se v životě nedostanete na cenu dva a půl tisíce. A nikdo asi není tak hloupý, aby sluchátka koupil za pět tisíc a prodal je za dva a půl," podotýká Dudnyk.

Lidé, kteří falešná sluchátka vydávají za originální, často nabízí ověření sériového čísla na webu Applu, což má podle nich dokázat pravost výrobku. Padělky ale mají sériová čísla, která se při ověření zobrazují jako pravá. Tato kontrola tedy nic nedokazuje.

Pracovník servisu také popisuje, jak se kvalita padělků postupně zlepšuje. Narazil například na kopie airpodů v takzvaném masterboxu, což je balení, ve kterém Apple prodává sluchátka po deseti kusech. "Otevřel jsem to a byla tam falešná," říká. Padělatelé padělky jednoduše zabalili do originální krabice.

Podvedení jsou mnohdy děti nebo dospívající, ale často také prarodiče, kteří svým vnoučatům chtějí koupit zboží od Applu levněji. Přesto se podle Dudnyka povědomí o padělcích zlepšuje. Sám nedávno spolupracoval na videu Rubeše a Mikulky o prodeji falešných sluchátek. "Po tom, co jsme vydali video, se na moje inzeráty ozývali lidé a říkali mi, že jsem podvodník. Přitom jsem ověřený, mám spoustu recenzí. Takže jsem si sám trošku vytrpěl," dodává.

