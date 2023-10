Předstírala, že je Scarlett Johanssonová. Muž z Prahy jí naletěl a skončil v dluzích

Muže z Prahy kontaktovala žena, která se představila jako Scarlett Johanssonová. Nabídla mu, aby si za několik tisíc dolarů koupil její fanouškovskou kartu s tím, že pak bude dostávat pět tisíc dolarů měsíčně. Falešná herečka z něj poté vylákala ještě další stovky tisíc korun. Muž záhy na to ještě naletěl jinému podvodníkovi, který nabízel výhodné investování do kryptoměn.

V květnu kontaktovala muže přes aplikaci WhatsApp žena, která se představila jako známá americká herečka Scarlett Johanssonová. "Napsala mu, že pokud si koupí její fanouškovskou kartu za dva a půl tisíce dolarů, bude na oplátku každý měsíc dostávat pět tisíc dolarů. Poškozený uvěřil, peníze si půjčil a poslal na daný účet. S herečkou dál komunikovali a po nějaké době mu skutečně objednaná karta přišla, společně s kreditní kartou od nejmenované banky," popsal případ mluvčí policie Jan Rybanský.

Na kreditní kartě bylo zhruba pět milionů korun, které se pokoušel převést na svůj účet. To se mu nepodařilo. "Nepochodil ani v případě snahy uhradit kreditní kartou své nákupy. Nejmenovaná banka mu navíc kartu zablokovala a poškozený tak musel poslat tisíc dolarů právnímu zástupci herečky, aby mu účet odblokovali," uvedl Rybanský.

Tato situace se několikrát opakovala. Ačkoli muž platit kartou nemohl a peníze na účet nechodily, stále posílal tisíce dolarů na její odblokování přes bitcoinmat. "Poškozený uvedl, že šlo o částku okolo sto padesáti tisíc korun," upřesnil Rybanský.

Dokonce se domluvili, že za údajnou herečkou muž přiletí do New Yorku. Koupil si letenky, ale přišla zpráva, ať nikam nelétá, že zástupce herečky si to nepřeje. "Zoufalému fanouškovi tak nezbývalo nic jiného než letenky stornovat, čímž přišel o o dalších deset tisíc korun," dodal Rybanský.

Jeden podvod nestačil

V polovině září si pak muž v aplikaci Telegram všiml inzerátu, který nabízel výhodné investování do kryptoměn se ziskem necelého půl milionu korun a vkladem 1500 korun.

Napsal inzerentovi, který mu poradil, aby si do svého mobilu stáhl potřebnou aplikaci Trust Wallet a jejím prostřednictvím pak poslal 1500 korun. Pak mu ještě řekl, že pokud chce zmiňovaný půl milion vybrat, musí ještě uhradit několik poplatků. "Poškozený tak poslal téměř deset tisíc korun. Inzerentovi to nestačilo a chtěl po poškozeném další peníze. Muž však další finance neměl, a proto kontaktoval svou banku, jestli se nestal obětí podvodu, což mu pracovníci banky potvrdili," dodal Rybanský.

Muž oba dva případy nahlásil na policii, které tvrdil, že všechno vypadalo velmi věrohodně. Svým jednáním se však dostal do finančních dluhů. Policie nyní oba případy prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.