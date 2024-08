Zpěvák dua Eva a Vašek pomůže Šlachtovi. Zvažuje za Přísahu kandidovat i do sněmovny

Hudebník Václav Ševčík, známý z hudebního uskupení Eva a Vašek, chce do politiky. Přijal nabídku Roberta Šlachty a vstupuje do jeho hnutí Přísaha. V září bude se Šlachtou vystupovat i na mítincích ke kampani do senátních a krajských voleb. Uvažuje ale i nad kandidaturou do sněmovny. V politice by chtěl zabránit odlivu mozků i podporovat učňovské obory.

S nabídkou ke vstupu do hnutí Václava Ševčíka oslovil přímo předseda Přísahy Robert Šlachta. "Jsem rád, že ji přijal a chce se stát členem. Už v září bude součástí kampaně do krajských a senátních voleb," říká Šlachta pro Aktuálně.cz.

Poprvé se Ševčík objeví na jeho debatách s lidmi 14. září na setkání v Břeclavi, tedy v obvodu, kde kandiduje Šlachta do Senátu. Ševčík tvořil se svojí manželkou Evou přes 30 let hudební dvojici Eva a Vašek. Pár se ale letos rozvedl, a tak skončilo i jejich spojení.

Jestli bude Ševčík za Přísahu kandidovat ve volbách, zatím není jasné. Oba ale potvrdili, že to spolu řeší. "Uvidíme, může to být o volbách nebo o odborné spolupráci. Může jít i o volby do Senátu v jeho obvodu Blansko. Kandidátky pro letošní krajské senátní volby jsou už uzavřeny, takže tam už není co řešit," říká Šlachta.

Sám Ševčík zvažuje i kandidaturu do parlamentních voleb, které by se měly konat příští rok na podzim. "Určitě si to dovedu představit, ale bude to na debatě s panem Šlachtou. Jen mám strach, abych neuškodil obrazu hnutí, protože moji osobu neskutečně vláčel bulvár. Rádoby odborníci a specialisté na hudbu o mně říkají, že dělám pokleslé umění a jsem zloděj invalidních důchodců," popisuje Ševčík.

Ke spojení se Šlachtou podle jeho slov přispělo, že ho už dlouhou dobu sledoval. "I když jsem byl v zahraničí, sledoval jsem dění v Česku. Šlachta na mě působil pozitivně, navíc máme podobnou životní historii. Než jsem se překlopil na muziku a vycestoval za hranice, do roku 1989 jsem v naší společnosti prožil složitý život," říká hudebník.

Jeho kontaktu se zahraničím, kde Ševčík po revoluci započal hudební kariéru, chce Šlachta nyní využít. "Určitě by se našel v kontaktu s lidmi. Má dosah na krajánky, kteří žijí v zahraničí, mohl by se jim proto věnovat," říká.

Ševčík chce své zahraniční zkušenosti využít v Česku, v politice by se chtěl soustředit hlavně na odliv mozků i rozvoj učňovských oborů a školství. "Strávil jsem skoro deset let v Americe a pochopil jsem tam spoustu věcí. Například i v Číně mají dobře vyřešené, aby se chytré hlavy po studiu zase vrátily domů. V Česku je to problém. Bojíme se mozky vypustit ven, protože se nám nevrátí," vysvětluje.

Se Šlachtou se podle svých slov shodne i ve vizi "vrátit Česku řemesla". "Všichni dnes studují gymnázia, ale pak je nedostatek řemeslníků. Sám jsem se vyučil a mám velmi pozitivní přístup k učebním oborům," říká.

Se Šlachtou Ševčík nyní debatuje o založení regionální organizace Přísahy v Blansku. "Nabídl jsem pro to celý areál mojí firmy. Mohli bychom tu zřídit pobočku Přísahy. Mám tu prostor pro přednášky, semináře, besedy, lidé by se sem mohli obracet," říká hudebník.

Pro Ševčíka to není první angažování se v politice, v minulosti podpořil Tomia Okamuru. Pro jeho dřívější stranu Úsvit přímé demokracie v roce 2013 nazpíval se svou tehdejší ženou Evou znělku.

