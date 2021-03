Epidemie v Česku brzdí. Přísná opatření se navíc do čísel teprve promítnou, míní ÚZIS

Reprodukční číslo se v Česku již několik dní drží mírně pod hodnotou 1, což znamená, že epidemie v zemi mírně brzdí. Ústav zdravotnických informací a statistiky se navíc domnívá, že nejpřísnější opatření, která platí od začátku března, se ještě nestihla do čísel promítnout. Situace by se tedy měla dále zlepšovat. Nemocnice však úlevu v nejbližších dnech čekat ještě nemohou.

Od 1. března platí v Česku dosud nejpřísnější opatření včetně zásadního omezení volného pohybu. Nepříznivá epidemická situace, kvůli které vláda tato nařízení vydala, se pomalu začíná zlepšovat. Svědčí o tom hodnota reprodukčního čísla, která značí, kolik jeden nakažený v průměru nakazí dalších osob. Momentálně se pohybuje kolem hodnoty 0,94. To sice znamená, že epidemie brzdí, ale velmi pomalu, což je při současném stavu nedostatečné.

Ústav zdravotnických informací a statistiky však upozorňuje, že pokles reprodukčního čísla v minulých dnech nemohla způsobit přijatá opatření, protože ta se vzhledem k tomu, jak se vir chová, projevují až s několikadenním zpožděním.

"Ještě nemůže být plně viditelný jejich vliv, jde tedy minimálně částečně i o efekt opatření z února - uzávěry okresů, stabilizace situace v Královéhradeckém a Karlovarském kraji - a s vysokou pravděpodobností se také projevuje odpovědnější chování populace a zavedení nošení respirátorů," stojí v prezentaci ústavu, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici.

Právě dvěma krajům, které na tom byly před časem vůbec nejhůře a došlo k uzavření některých jejich okresů, se momentálně daří epidemii brzdit nejlépe. V Karlovarském kraji odpovídá reprodukční číslo hodnotě 0,75, v Královéhradeckém 0,84. Naopak v pěti krajích na konci minulého týdne epidemie stále nabírala na síle, reprodukční číslo mírně přesahovalo hodnotu 1.

"Významné nárůsty registrujeme v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Postupné šíření lze dát do souvislosti s prokázaným výskytem nakažlivější formy viru, která postupně získává převahu nad předchozími variantami. Vysoké počty nakažených pacientů v původně nejvíce zasažených částech Čech nově stagnují nebo již začínají klesat, proto v celkových populačních přehledech registrujeme zpomalení růstu," uvádí zdravotní statistici.

"Naopak riziko eskalovaného růstu hrozí ve většině okresů moravských regionů. Zde je ale možné, že šíření nákazy zabrzdí nově přijatá opatření," předpovídají dále.

Jako problematický se jeví také stále vysoký záchyt pacientů starších 65 let, kteří patří mezi rizikové osoby, u nichž je násobně vyšší pravděpodobnost nutnosti nemocniční péče. V poslední době se nákaza prokazuje denně u více než 1700 potenciálně zranitelných pacientů, na základě čehož statistici předpokládají v dalších 10 až 14 dnech kolem 8400 nových hospitalizací. Nejvíce by jich mělo přibývat ve Středočeském kraji (odhadem 1345) a v Praze (odhadem 1011).

Pro nemocnice to znamená, že i v dalších dnech budou v průměru přijímat i více než 700 nových pacientů s koronavirem. Ústav zdravotnických informací a statistik tak očekává, že ještě minimálně tento pracovní týden bude zátěž nemocnic velmi vysoká a bude se držet na stávajících vysokých číslech. Z pohledu celé republiky by však už nemělo docházet k plošnému zvyšování zátěže, ačkoliv v jednotlivých regionech se to dít stále může.

Zlepšení situace možná už v pátek

"V mnoha regionech je pro kapacity limitující dostupnost personálu. Funkční lůžko na intenzivní péči vyžaduje vysoce erudovaný personál. Zátěž nemocnic dále zvyšuje fakt, že 20 až 25 procent pacientů vyléčených z covidu vyžaduje pokračující nemocniční péči, včetně péče vysoce intenzivní," upozorňuje ústav.

Ke zlepšení by podle statistiků mělo dojít zhruba v pátek, kdy se očekává zlom a postupné snižování počtu pacientů v nemocnicích. Pro tyto účely počítají se dvěma scénáři (viz graf níže), které znázorňují pokles aktuálního počtu hospitalizovaných. Ten nejpozitivnější (zelený) je však podle statistiků výrazně méně pravděpodobný než ten znázorněný modrou barvou.

"Vzhledem k stávajícímu populačnímu vývoji epidemie je varianta rychlého útlumu zátěže významně méně pravděpodobná než modelové scénáře pro pomalý ústup epidemie. Důvodem relativně dlouhodobé zátěže nemocnic je stále vysoký denní počet nově nakažených pacientů z potenciálně zranitelných skupin," vysvětluje ústav.

Pozn.: Červený scénář považuje ÚZIS vzhledem k přijatým opatřením za nepravděpodobný, slouží pouze jako porovnání s tím, jak by situace mohla vypadat v případě nekontrolovatelné eskalace epidemie.