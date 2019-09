Dva a půl roku mu stačilo, Marek Dalík podal žádost o podmíněné propuštění

Americký prezident Donald Trump připustil možnost své osobní účasti na jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud o to budou mít znepřátelené strany zájem. Řekl to v pondělí novinářům. Spojené státy by se podle něj mohly připojit k takzvané normandské skupině sdružující Ukrajinu, Rusko, Německo a Francii, která usiluje o zmírnění napětí vyvolaného ruskou anexí Krymu a povstáním v Donbasu.