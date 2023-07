Důchodce chtěl investovat do kryptoměny. Podvodníci ho připravili o tři miliony korun

Obětí internetových podvodníků se stal dvaasedmdesátiletý muž z Liberce, investovat chtěl do kryptoměny a v průběhu jediného roku přišel postupně o více než tři miliony korun. Na účtu mu zbyl jediný dolar. Podvod v současné době vyšetřují krajští kriminalisté, pachatelům hrozí v případě dopadení až osmileté vězení.

"Loni v červnu se muži v jeho počítači zobrazila reklama o investování do virtuální měny. Objevila se i přesto, že nikdy žádné takové stránky či informace nevyhledával. Zajímavou reklamu odklikl a vyplnil požadované kontaktní údaje. Ještě téhož dne se mu ozval z údajné obchodní investiční společnosti člověk, který ho instruoval po telefonu k první platbě a založení účtu s přehledem vložených investic. Tím, že mohl své investice sledovat, na něj společnost nepůsobila klamavým dojmem," popsala začátek podvodu krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Zástupci firmy muži prostřednictvím telefonních hovorů poskytovali falešné informace o fungování investic a navedli ho přes zaslaný odkaz k instalaci programu se vzdáleným přístupem k jeho počítači.

"Platby přes internetové bankovnictví vždy na základě komunikace s poradci potvrdil ve svém mobilním telefonu. S mužem komunikovalo několik lidí, a postupně tak prostřednictvím vzdáleného přístupu s jeho vědomím proběhlo od loňského června do července letošního roku 21 plateb ve výši 3,109 milionu korun," doplnila Jeníčková.

Ve chvíli, kdy chtěl ale muž své peníze ze založeného účtu vybrat, s ním společnost přestala komunikovat. "Následnou kontrolou účtu zjistil, že mu na něm zbyl jeden dolar. Podvod nám pak oznámil," dodala mluvčí. Případů internetových podvodů podle policie přibývá, denně řeší policie v kraji v průměru čtyři až pět případů kyberkriminality. Za celý loňský rok vyšetřovali policisté v Libereckém kraji 918 případů ve spojení s kyberprostorem, o rok dříve jich bylo 545.

Policie doporučuje při obchodování s kryptoměnou obezřetnost. V případě investic do neznámých projektů radí ověřit si obchodníka z více zdrojů, dávat si pozor na možné překlepy a správné URL webových stránek. "Nikdy nesdělujte heslo ke krypto peněžence, to požaduje jen podvodník. Ignorujte e-maily a zprávy, které od vás požadují přihlášení do burzy/peněženky přes přiložený odkaz. Neumožňujte neznámým lidem vzdálenou správu vašeho počítače a věnujte pozornost tomu, co na svém počítači potvrzujete nebo stahujete," doporučuje Jeníková.

