Dveře otevřou za 16 tisíc, fakturu zfalšují. Nepoctiví zámečníci zneužívají bezmoci

Zabouchnuté dveře mohou Pražany vyjít i na více než patnáct tisíc korun. Firma Zamecnik-24.cz využívá, že se lidé dostávají do svízelné situace a za běžnou práci účtují i několikanásobně vyšší ceny, než je obvyklé. Zákazníkům navíc vystavují neplatné faktury. Podle českých zákonů ale nedělají nic nelegálního.

Sobotní večer chtěl Ondřej se svou přítelkyní strávit sledováním filmu. Ještě než si ho pustili, vyrazili do kousek vzdáleného obchodu s potravinami pro něco na zub. Když zabouchli dveře, uvědomili si, že si ani jeden z nich nevzal klíče. Na internetu proto začali hledat zámečníky a první odkaz je zavedl na stránku Zamecnik-24.cz společnosti Servis Direkt 24.

"Zpětně je mi jasné, že to není legitimní byznys. Na stránkách neměli žádné ceníky, ani kontakt na konkrétního člověka," říká Ondřej, jehož pravé jméno redakce zná. Protože byl ale v tísni, zavolal na číslo uvedené na webu.

Zámečník do hodiny přijel a Ondřejovi tvrdil, že mají speciální bezpečnostní dveře, které nepůjdou snadno otevřít. Oznámil mu, že proto bude chtít 10 tisíc korun. To se Ondřejovi nezdálo a chtěl službu zrušit. Zámečník mu ale řekl, že i tak bude chtít 6500 korun za výjezd. Na nabídku tedy nakonec kývl.

Řemeslník začal dveře vyvrtávat a krátce nato začal tvrdit, že bude muset cenu zvýšit až na 16 tisíc. Platbu požadoval pouze v hotovosti. Z dostupných ceníků jiných společností přitom vyplývá, že zámečníci si za podobnou práci běžně účtují mezi jedním až dvěma tisíci korun.

Jelikož byl Ondřej pojištěný, zámečník ho ujistil, že mu celou částku proplatí pojišťovna. Na faktuře, kterou dostal, však chyběly některé údaje, například jméno zámečníka. Pojišťovna ji tak neuznala.

Dveře otevřou, ale přitom je kompletně zničí, tvrdí zámečník

Podobnou zkušenost mají s firmou i další zákazníci, s nimiž Aktuálně.cz mluvilo. Scénář je vždy stejný. Zámečník Petr Šedivý tvrdí, že jde o skupinu, která se na podvádění zákazníků specializuje. "V Praze se objevili v roce 2017. Od té doby své zákazníky okrádají," říká.

Šedivému i jeho kolegům se často ozývají zákazníci, kterým firma vyměnila zámky. "Zabouchlé dveře, které otevíráme bez poškození, rozřežou flexou. Zničí dveře, kování i vložku a pak si řeknou třeba o patnáct tisíc jen za otevření. Bohužel je to ale legální," říká Šedivý.

Na firmu přibývají stížnosti i na webu společnosti dTest, která se zabývá ochranou spotřebitelů. Zákazníci před firmou varují i na české verzi sociální sítě Reddit.

Firma Servis Direkt 24, na niž stížnosti zákazníků míří, sídlí v pražské Křižíkově ulici. Tam ale není nikdo k zastižení, jde jen o takzvané virtuální sídlo, kde mají adresu stovky společností. Jednatelem firmy je Rangel Angelov Mitov, společníkem pak Dimitar Borisov. Oba jsou podle obchodního rejstříku z bulharského města Varna.

Jediným spojením na firmu je číslo uvedené na jejích webových stránkách. Telefon zvedá muž, který se představuje jako Michal Penc. Na otázky reportéra Aktuálně.cz, zdali jsou jejich ceny přiměřené poskytovaným službám, odpovídá, že on není tím, kdo je určuje. Popírá také, že by firma vydávala neplatné faktury. Následně nabídne kontakt na vedení firmy, které se reportér "může vyptávat, na co chce". Po další otázce však telefon zavěsí, aniž by číslo poskytl.

Správnou fakturu dostal, až když zámečníky uháněl

Neúplnou fakturu dostal od firmy také další z poškozených, jehož jméno redakce zná. Firma mu za otevření zabouchnutých dveří naúčtovala šest tisíc. Jelikož mu pojišťovna nechtěla otevření dveří proplatit, zavolal do firmy s tím, že chce novou fakturu. "Byla tam lehká konfrontace, pán pak po minutě zavěsil. Takže jsem mu volal zpět, jenže moje telefonní číslo už blokovali," říká zákazník.

Na číslo poté volal z několika různých mobilů. Hovor ale vždy dopadl stejně, po chvilkovém rozhovoru operátor hovor ukončil a číslo zablokoval.

"Nakonec jsem si je zavolal z jiného čísla na jinou adresu, aby mi přišli otevřít zámek," líčí muž. Když zámečníci přijeli, zákazník po nich požadoval fakturu za předchozí práci. "Pán zavolal svým kolegům a řekl jim, ať mu vystaví systémovou fakturu. Z telefonu se ozvalo: 'Proč proboha systémovou?'. Zámečník odpověděl, ať se neptá a pošle mu ji. Do pěti minut mi vystavil fakturu, která už měla všechny náležitosti," popisuje zákazník.

Firma nové zákazníky získává přes Google, kde si zaplatila sponzorovanou inzerci. Díky tomu se donedávna při zadání spojení "zámečník Praha" objevovala ve vyhledávání na prvním místě. Jednatel společnosti Service Pohotovost 24, která reklamy zadala, je Apti Dudagov z Rakouska.

Uživatelům Google se reklama na tuto společnost na prvních místech zobrazovala zhruba rok, nyní už tam není. "Naše týmy zmíněné reklamy a inzerenty prověřují. Tisíce lidí na naší straně nepřetržitě pracují na prosazování pravidel pro inzerenty, která zabraňují zneužívání reklam," říká mluvčí Google Alžběta Houzarová.

I nadále se ale mezi sponzorovanými příspěvky objevují podezřelé stránky, na kterých chybí ceník či kontaktní údaje. K dispozici je jen servisní linka. Web Pohotovost-zamecnik24.cz, za jehož reklamu také platí společnost Service Pohotovost 24, má na svých stránkách stejné číslo jako Servis Direkt 24.

