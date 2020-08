Dřevo z Lán putovalo i k příteli Nejedlého. Sponzoroval Hrad a dostal metál od Zemana

Aktuálně.cz a HN zjistily, že dřevo ze sídla prezidenta za neprůhledných okolností doputovalo i do firmy spoluvlastněné slovenským magnátem Milanem Fiľem. Přítelem prezidentova poradce Martina Nejedlého. Miloš Zeman mu dal vyznamenání a Fiľo zároveň sponzoroval Hrad. A také figuruje v kauze Mariana Kočnera, který v jeho prospěch na Slovensku dle výpovědí a záznamů komunikace ovlivňoval soudce.

Jeden z nejbohatších Slováků Milan Fiľo, který své jmění vydělal na privatizacích za vlády slovenského premiéra a svého přítele Vladimíra Mečiara, se v posledních letech nenápadně přesunul do Česka. "Doma" se mu začaly kupit soudní spory s někdejšími zaměstnanci ružomberských papíren, kteří se domáhají akcií podniku, slíbených ještě během privatizace.

V Česku se přitom Fiľovi naopak začalo dařit. V roce 2017 vyrazil na Pražský hrad do Královského letohrádku s objemnými dary na padesátiny svého přítele a prezidentova poradce Martina Nejedlého. Postupně také naposílal na 700 tisíc jako dary Hradu a v roce 2018 ho Miloš Zeman odměnil státním vyznamenáním za filantropii.

Ve stejném roce od státní agentury Czech Invest dostal největší investiční pobídku na půl miliardy korun na výstavbu obří pily ve Štětí na Litoměřicku. Vloni na to dle týdeníku Euro přidala česká pobočka ruské banky Sberbank miliardovou půjčku.

A letos dle pátrání redakce do Štětí začalo "téct" dřevo ze sídla prezidenta v Lánech. Fiľo je tak dalším z blízkých osob Hradu, kterým ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák stíhaný za manipulace jiných hradních zakázek dřevo prodává. A přitom tají cenu i objem prodaného řeziva. Dle expertů protizákonně.

Dřevo z Lán pro prodejce pozemku Zemanovi i zetě Baláka Aktuálně.cz a Hospodářské noviny už zmapovaly další případy, kdy dřevo z Lán putovalo lidem spřízněným s Hradem.

Dva týdny poté, co vloni podnikatel Josef Hošek prodal Miloši Zemanovi pozemek pro vilu, dostala dle zjištění Aktuálně.cz a HN jeho dcera Ivana Píšová (někdejší kosmetička) zakázku v sídle prezidenta na výrobu prken. Přesně na roční výročí transakce pak druhou. Přijde si na téměř 1,5 milionu korun. Navíc z Lán celý letošek odkupuje za utajenou cenu dřevo. Nákup pozemku vyjednával kancléř Vratislav Mynář. Zakázky podepsal jeho stíhaný podřízený Miloš Balák.

Řezivo za nejasných podmínek také putovalo přes prostředníky do Číny, k firmě Balákova zetě, nebo do pražské společnosti napsané na kadeřnici z moravské vesnice.

Hrad uzavřel jen za poslední tři roky více než 150 smluv na prodej dřeva ze sídla prezidenta. Experti ale obchody považují za nezákonné, protože u smluv Balák v registru smluv utajil cenu. Odvolává se přitom na to, že si to vyžádali kupující. Ti ale redakci. v několika případech řekli, že nic takového nepožadovali.

Dle svého tvrzení za posledních 5 let Hrad vytěžil v Lánech na 137 tisíc krychlových metrů dřeva.

V seznamu kupců dřeva z Lán, který po dotazech Aktuálně.cz a HN vyvěsil na web Hradu mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, Fiľova firma chybí. Našla si totiž prostředníka. Tou je dřevařská společnost Wood & Paper, která z Lán nakupuje dřevo ve velkém dlouhodobě. Redakce má k dispozici čtveřici smluv a dodatků, v nichž je uvedeno, že dřevo z Lán sice kupuje Wood & Paper, ale dodávka je pro jinou firmu - Labe Wood ze Štětí. Klíčovým spoluvlastníkem právě této firmy je Fiľo. S "prostředníkem" lánských obchodů ji propojují i jiní spoluvlastníci.

"Poloha majetku obhospodařovaného lesní správou je oboustranně výhodná pro dodávky do Štětí, kde se nachází největší celulózka v Česku, stejně jako nově vybudovaná pila společnosti Labe Wood," uvedl ředitel společnosti Wood & Paper Tomáš Pařík.

Místo odpovědi článek o prodeji dřeva do Číny

Redakce Aktuálně.cz a HN se na podrobnosti prodeje dřeva zeptaly Baláka i Nejedlého. Nejedlý na dotazy, zda svému příteli ke dřevu pomohl, nereagoval. Balák v reakci na novinářské dotazy odpovědět odmítl. Napsal, že ho redakce zahrnuje otázkami.

"Skutečně není dlouhodobě možné, abychom po přijetí vašich dotazů odložili rozpracovanou agendu a upřednostňovali vás před jinými žadateli o informace či jinými administrativními úkony," reagoval Balák s tím, že si redakce má podat žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Následně redakci ale poslal scan odborného článku o prodeji dřeva do Číny. Pravděpodobně šlo o redakci na předchozí text, v němž Aktuálně.cz a HN informovaly, že za nejasných okolností Balák dřevo do Číny vyváží.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček krátce před tím na webu Hradu zřídil rubriku nazvanou "Vyvracíme dezinformace", v níž cílí na předchozí texty Aktuálně.cz a HN.

Redakce tak zjišťovaly údaje u soukromé firmy, která dřevo odebírá. "Lesní správa Lány dodává dřevo na Labe Wood za standardních tržních podmínek a to od druhého čtvrtletí letošního roku. Objemy se pohybují v řádech stovek kubíků celkových dodávek a jsou přímo zpracovávány ve společnosti Labe Wood, tedy v žádném případě nejsou přeprodávány dále," dodal Pařík.

Na otázku, proč si Labe Wood nekupuje dřevo přímo od Správy Lán, ale odebírá jej od prostředníka, Fiľo skrze tiskový odbor společnosti Eco-Investment odpověděl: "Labe Wood přímo nevstupuje do žádných obchodních vztahů s majiteli lesů při nákupu kulatiny," napsal HN podnikatel. Zároveň doplnil, že jeho firma prý ani nemá informace o tom, od kterých konkrétních majitelů lesů je dřevo do jeho závodu, pily ve Štětí, dodáváno.

Pila ve Štětí je už několikátou Fiľovou investicí v Česku. Do jeho skupiny patří třeba také společnost Trafo CZ, největší tuzemský výrobce transformátorů a významný dodavatel polostátního koncernu ČEZ. Mimochodem, výrazným spojencem šéfa ČEZ Daniela Beneše je prezident Zeman. Fiľovi patří rovněž společnost Hybernia, provozující stejnojmenné muzikálové divadlo na náměstí Republiky. Právě za to, že působí jako filantrop, od Zemana Fiľo dostal na sté výročí vzniku Československa státní vyznamenání.

Fiľovy papírny - Kočnerova "největší věc"

Stalo se tak půl roku po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka, z níž je obžalovaný vlivný slovenský podnikatel Marian Kočner. Vyšetřování naznačuje, že Kočner svůj vliv využíval k působení na soudce, kteří se zabývali třeba i Fiľovými privatizačními kauzami. Kočner přitom Milana Fiľa ve zprávách se soudci označoval jako "Milanka".

Bývalí zaměstnanci ružomberského podniku zpochybňují žalobami celou privatizaci celulózky, která se uskutečnila ještě za vlády Vladimíra Mečiara a profitoval z ní následně ružomberský rodák Fiľo a jeho společnost Eco-Invest, dnes Eco-Investment. Firma je dodnes základem jeho byznysu. Ve sporu jde o její akcie.

Zaměstnanci severoslovenských papíren upozornili na to, že podle smlouvy měli po privatizaci podniku v roce 1996 dostat patnáct procent akcií. To se nikdy nestalo, a tak Fiľa, který jejich nárok neuznává, zažalovali. Spor se táhne již řadu let, přičemž proti Fiľovi stojí přes sedm set původních zaměstnanců jeho nynějšího klíčového byznysu.

"V souvislosti s domnělými nároky bývalých zaměstnanců papíren už v roce 2009 Nejvyšší soud Slovenské republiky potvrdil, že tyto nároky neexistují. Naposledy, v dubnu 2020, odmítl stížnosti protistrany vůči naší společnosti i Ústavní soud jako zjevně neopodstatněné," napsal redakci Fiľo.

To, že slovenské soudy rozhodovaly v jejich neprospěch, zaměstnanci nevyvracejí, tvrdí ale, že se tak dělo za neustálého tlaku - ať už samotného Fiľa na premiéra Fica, nebo Mariána Kočnera na soudce, kteří se ve sporu angažovali, a nyní je řada z nich obviněná nebo podezřelá z korupce právě v Kočnerových kauzách a v případech ovlivňování slovenské justice různými vlivovými skupinami.

"Poškození zaměstnanci svoje práva o vydání zaměstnaneckých akcií uplatnili na soudech Slovenské republiky, přičemž všechna sporná jednání o vydání akcií vůči společnosti Eco-Invest (dnes Eco-Investment) a vůči Milanu Fiľovi prohráli s tím, že podle dostupných informací došlo k zasahování do nezávislosti soudních jednání ze strany více osob, které ovlivňovaly rozhodovací činnost konkrétních soudců," napsali redakci nespokojení exzaměstnanci.

Z policejních výslechů soudců, kteří byli obviněni při policejní razii "Bouřka", jež minulý rok odhalila dosud největší korupční systém napříč slovenskou justicí, skutečně vyplývá, že se Kočner snažil ovlivnit výsledky soudních jednání ve prospěch Fiľa.

Podle soudce Vladimíra Sklenky, jehož výpovědi před měsícem přinesl slovenský Denník N, byly "Fiľovy papírny" jednou z největších věcí, kterou Kočner, stejně jako rodák ze severoslovenského Ružomberku Fiľo, intenzivně řešil. Za to, že spor dopadne ve prospěch Fiľa, měl podnikatel soudci Sklenkovi přislíbit 300 tisíc eur.

Fiľo: S Kočnerem se neznám

"S Mariánem Kočnerem se pan Fiľo nezná, o sporu s ním nikdy nemluvil a neudržoval s ním žádnou komunikaci," brání se Fiľo skrze mluvčí své společnosti Eco-Investment.

Zároveň dodal, že Kočner prý lobboval v neprospěch Fiľa, stejně tak jako další na Kočnera napojené vlivové skupiny. Podle soudce Sklenky nicméně na "Fiľově straně" stál nejen Kočner, ale i bývalý premiér a předseda dlouhou dobu nejsilnější slovenské strany Smer Robert Fico. Podle slovenských médií byl právě Fiľo Ficovým dlouholetým mecenášem.

Kočner Sklenkovi důvěřoval a říkal mu údajně i o tom, že Fiľo chodívá na úřad vlády, kde s premiérem Ficem probírá žaloby na jeho firmu. Fiľo si stěžoval, že jeho firma Eco-Investment nedokáže na soudu uspět. "To bylo pro Fiľa nepříjemné. Byl z toho nervózní a byl nonstop na úřadě vlády u Fica," vypověděl Sklenka.

"On se mu zahryzl do krku a vlastně stále se ho doptával, z čehož byl pan premiér, jak mi Kočner řekl, taky nervózní," citoval dále ze Sklenkovy výpovědi Denník N. Podle Sklenky poté Fico pověřil nyní vazebně stíhanou bývalou státní tajemnici ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou (Smer), aby se o celou záležitost postarala.

Dal jí za úkol, aby soudní spor vyřešila ve prospěch Fiľa. Podle Sklenky se potom Jankovská stýkala s Fiľem nebo s jeho pravou rukou Miloslavem Čurillou, který je viceprezidentem celulózky. Čurillovu dceru si vzal Ficův syn za manželku.

"Potřebovala mi říct, jak rozhodnout ve věci Eko-Invest"

"Milan Fiľo ani nikdo jiný ze společnosti Eco-Investment neintervenoval u bývalého předsedy vlády Roberta Fica, respektive paní Jankovské ohledně jakýchkoliv soudních sporů. Řešení sporů bylo výlučně v kompetenci našich právních zástupců," vzkázal redakci sám Fiľo. Toho ve sporu původně zastupovala advokátka Eva Timár Myjavcová - i ta je dnes mezi obviněnými v korupční kauze slovenské justice.

O angažovanosti Jankovské ve sporu Fiľa hovoří ale i další nyní obviněná exsoudkyně Miriam Repáková. Někdy v roce 2018 ji a jejího bývalého partnera prý Jankovská kontaktovala. "Ona mu (partnerovi Repákové - pozn. red.) na rovinu řekla, že se potřebuje se mnou sejít, že chce, potřebuje mi říct, jak mám rozhodnout ve věci Eko-Invest," vypověděla Repáková.

"K úspěchu Fiľa u soudů následně přispěla i sestra Moniky Jankovské, bratislavská krajská soudkyně Andrea Haitová, která i zpochybnila žalobce. Po tomto rozhodnutí psal Kočner přes aplikaci Threema Jankovské: Milanko ti donesl Ježíška?" ptal se. Připomeňme, že takto změkčeně označoval právě Fiľa.

Vzhledem k daným výpovědím podali bývalí zaměstnanci papíren podnět na Slovenskou soudní radu. Chtějí, aby orgán prošetřil a zhodnotil, zdali rozsudky v kauze byly skutečně nezávislé - a nikoli ovlivněné zájmovými skupinami.