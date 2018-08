Drahoš zahájil kampaň do Senátu, řešit chce dopravu i vzdělávání

Neúspěšný prezidentský kandidát z poslední přímé volby by se chtěl v Senátu věnovat například dopravě nebo vzdělávání.

Praha - Zhruba se třemi desítkami dobrovolníků a za účasti představitelů TOP 09, Starostů a nezávislých (STAN), Zelených a KDU-ČSL zahájil v pondělí u Divadla Na Jezerce kampaň před senátními volbami v Praze 4 bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Neúspěšný prezidentský kandidát z poslední přímé volby bude oslovovat voliče heslem "Tak to dejme dohromady". Do jakého senátorského klubu by vstoupil v případě, že by se do horní komory Parlamentu dostal, bude Drahoš řešit až po volbách.

Drahoš novinářům řekl, že chce dávat lidi dohromady a hledat to, co je spojuje. "Hledejme lidi, s kterými se shodneme v zásadních věcech, podpořme každého, kdo odporuje zlu, staví se proti nespravedlnosti a brání dalšímu ukrajování naší svobody," uvedl. Řešit by v Senátu chtěl například modernizaci dopravy, mimo jiné stavbu linky D pražského metra, zabýval by se i vzděláváním. "Je třeba vzdělávat nejen děti, mládež a studenty, ale i nás v pokročilejším věku," řekl.

Soupeře Miloše Zemana z druhého kola lednových prezidentských voleb přišli na zahájení kampaně podpořit předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, místopředseda STAN Vít Rakušan, lidovecký senátor Petr Šilar a předseda Zelených Petr Štěpánek. Se stranami, které ho podpořily, má Drahoš dohodu, že o tom, do jakého senátorského klubu vstoupí, se rozhodne až po volbách. "Tu otázku necháme, až ten medvěd bude uloven, momentálně se budu soustředit, abych zvítězil," uvedl.

Drahoš má ve volbách v Praze 4 sedm soupeřů včetně stávající senátorky za tento obvod Evy Sykové, se kterou se dříve dostal do sporu ohledně léčby za pomoci kmenových buněk v době, kdy zastával funkci předsedy Akademie věd. ODS nasadila podnikatele a někdejšího reprezentanta v triatlonu Martina Dvořáka. Za ČSSD kandiduje lékařka Mirka Skovajsová, KSČM nasadila bývalého zastupitele Prahy 4 Karla Skoupila, SPD manažera Jiřího Kocmana a Realisté spisovatele a publicistu Benjamina Kurase. Za hnutí Dost je dost kandiduje hudebník Rudolf Mazač.

V říjnu se bude volit třetina horní komory, tedy 27 z 81 křesel. V Praze se volí ve čtyřech obvodech - v Praze 2, Praze 4, Praze 8 a Praze 12. Obvody se však přesně nekryjí s územím městských částí, po kterých jsou pojmenované. Obvod Praha 4 zahrnuje celé území městské části s výjimkou katastrálních území Hodkoviček a Lhotky.

Související video: Jiří Drahoš o kandidatuře do senátu