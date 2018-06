Má máslo na hlavě, tvrdí Drahoš o své protikandidátce Sykové. Ta ho obviňuje z profesní likvidace

Do podzimních senátních voleb ještě zbývá několik měsíců, ale mezi některými kandidáty to už pořádně vře. K nejvíce vyhroceným soubojům bude patřit patrně souboj mezi prezidentským kandidátem Jiří Drahošem a nynější senátorkou Evou Sykovou.

Praha - Oba jsou vědci a bývalí kolegové, společně se utkali ve volbách o vedení prestižní Akademie věd. Teď proti sobě stojí v senátním souboji na Praze 4 a už několik měsíců před samotnými volbami dávají najevo, že to bude souboj hodně vyhrocený a nepříliš kolegiální.

"Překvapuje mě, že Eva Syková vůbec kandiduje, od člověka, který má máslo na hlavě, bych něco takového nečekal. Ona není osoba, která by měla zastávat senátní post," tvrdí bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš o své soupeřce Evě Sykové.

Znají se velmi dobře, ona řídila od roku 2001 do roku 2016 Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky, on byl jejím předsedou.

Jejich spolupráce skončila ve chvíli, kdy Česká televize v pořadu Reportéři ČT v roce 2016 publikovala informace o tom, že se Syková významně podílela na podávání kmenových buněk pacientům mimo klinickou studii. Televize navíc odvysílala výpovědi několika pacientů zařazených do klinické studie, kteří uvedli, že za to platili peníze, ačkoliv to zákon zakazuje. Drahoš na celou kauzu zareagoval tak, že Sykovou odvolal.

"Jiné řešení nebylo možné. Vzhledem k tomu, že byla donucena odejít i z tak prestižních institucí jako Učená společnost České republiky nebo Česká lékařská akademie, tak jsem předpokládal, že odejde i ze Senátu. Etická stránka jejího pochybení je naprosto jasná. Místo toho nejenže v Senátu zůstala, ale ještě kandiduje proti mně. To mě docela zaskočilo," podivuje se Drahoš.

Syková zastupuje ANO, Drahoš lidovce, TOP 09, STAN i zelené

Ten má sice výhodu toho, že jej díky prezidentským volbách, ve kterých skončil na druhém místě, zná obrovské množství lidí a má řadu příznivců, ale Syková se evidentně nevzdává. Prohlašuje, že se ničeho špatného nedopustila, a naopak na svého protikandidáta ostře útočí.

"Jako šéf Akademie věd se ještě s dalšími lidmi podílel na mé dehonestaci a snažil se mě odstranit z politiky i vědy. Což se mu i docela dařilo, ale žádná z obvinění, která proti mně byla vznesena, se neprokázala. Mám čisté svědomí," sdělila nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz Syková a odmítla, že by bylo neetické například vybírání peněz od pacientů.

"Můj přístup byl vrcholně etický, protože jsem se jim snažila pomoci, když už neměli žádnou naději," tvrdí. Drahoš její vysvětlení odmítá, s odkazem na vyjádření dalších odborníků je přesvědčený, že závažná pochybení Sykové jsou naprosto prokazatelná.

Senátní souboj bude ještě o to zajímavější, že mají oba podporu zcela protichůdných politických uskupení. Za Sykovou strojí hnutí ANO, které jí nabídlo nominaci poté, co to odmítla "její" sociální demokracie, za kterou byla Syková v Senátu několik let. Naopak Drahoše podporují čtyři jiné strany: KDU-ČSL, TOP 09, Starostové a nezávislí a zelení.

U Drahoše půjde už o letošní druhý volební souboj, ten prezidentský prohrál, když ho volilo 48,63 procenta voličů, zatímco vítěze Miloše Zemana 51,36 procenta voličů. V případě senátních voleb nechce Drahoš výsledek předvídat, ale je zřejmé, že vítězstvím si příliš jistý není. "Nevidím do hlavy voličům. I když je selhání mé protikandidátky zřejmé, nevím, jak budou voliči reagovat. Budu se jim snažit vysvětlit, že člověk jako ona nemůže sedět v Senátu," uvedl bývalý předseda Akademie věc.

Finanční i mediální gramotnost a zapojení mladých do politiky

Podle svých slov považuje za svůj hlavní cíl činnost vlastního spolku Společně pro Česko. I kdyby nebyl zvolený, chce se práci v tomto spolku věnovat i v dalších letech. Hlavní zaměření by se mělo týkat finanční a mediální gramotnosti lidí, stejně jako zapojení mladých lidí do veřejného života.

"Pokud jde o mediální gramotnost, sám jsem na tento problém narazil, když se o mně šířilo v prezidentské kampani masové množství lživých informací a nemálo lidí jim věřilo. V naší společnosti citelně chybí mediální gramotnost, a proto se jí v rámci spolku věnuji," řekl Drahoš, který jedná o spolupráci s několika univerzitami v krajích.

"V případě finanční gramotnosti spolek Společně pro Česko jedná se starosty o tom, jak pomáhat se vzděláváním ohledně splácení dluhů a exekucí. Vytvořili jsme pracovní skupinu z odborníků na toto téma, účastnil jsem se i některých jednání se starosty," podotkl Drahoš.

K prohraným volbám a k současnému prezidentovi se už příliš vracet nechce, na Zemana má stejně kritický názor jako v minulosti a jeho postup při sestavování vlády považuje za velmi špatný.

