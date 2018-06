Syková: Drahoš mě chtěl odstranit z vědy i politiky. ČSSD mi nominaci nedala, tak jsem kývla ANO

Senátorka za ČSSD Eva Syková proslula nejvíce soubojem se svým šéfem, předsedou Akademie věd ČR a prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. Ten ji chtěl před dvěma lety odvolat kvůli poškození dobrého jména vědecké organizace, když se ukázalo, že si jako vedoucí Ústavu experimentální medicíny nechávala platit desetitisícové částky za možnost léčby kmenovými buňkami. Syková nakonec rezignovala sama. Teď na sebe upozornila znovu, když oznámila, že bude obhajovat senátorské křeslo v dresu hnutí ANO, a nikoliv domovské ČSSD. V rozhovoru ukázala, že už přijala i jazyk hnutí premiéra Andreje Babiše: "Přeji si stabilní vládu, aby tady už konečně byl klid a mohli jsme pracovat ve prospěch lidí."

Proč jste se rozhodla změnit stranu, za niž budete opětovně kandidovat do Senátu?

Je pravda, že budu kandidovat za ANO. Měla jsem v úmyslu kandidovat za ČSSD, protože jsem jejich nezávislá senátorka, ale i když mi stále slibovali nominaci, tak nakonec neprošla o jeden hlas a jedna organizace si dosadila svého kandidáta. Takže mi nakonec nominaci nedali. V tom případě už necítím žádnou povinnost být vázána k ČSSD, a když mi nabídli nominaci v hnutí ANO, tak jsem ji přijala.

Přestože tyto dvě strany pravděpodobně míří do jedné vlády, jsou názorově dost odlišné. V Senátu sice nejde tolik o stranické hlasování, ale jak se vyrovnáte s tímto názorovým posunem mezi ČSSD a ANO?

Byla jsem jediná senátorka, která se nepřipojila k akci proti vyjednávání koaliční vlády, protože si myslím, že když pan předseda Hamáček dostal mandát k vyjednávání, tak nevím, proč se mám proti tomu vymezovat. Ostatně podpořila jsme tuto koalici proto, aby byla stabilní vláda, kterou si přeji, aby tady už konečně byl klid a mohli jsme pracovat ve prospěch lidí. Co se rozdílných programů týče: Myslím si, že teď je velmi dobrá shoda programů, celá řada bodů je velmi podobná. Jsou tady zkušenosti z minulé vlády, kde to až na vzájemné obviňování prakticky dobře fungovalo. Čili nevidím tady jinou možnost, než aby nastala tato koalice a aby strany ukázaly, co umí.

To znamená, že kdyby vám kandidaturu nabídla jiná strana, komunisté nebo Okamurova SPD, tak byste ji nepřijala?

V žádném případě. Ani za Okamurovu stranu, ani za komunisty bych nekandidovala. To je přece jenom něco úplně jiného. Neříkám, že mají jen body, se kterými nesouhlasím, ale nejsou to strany, které by mně byly natolik blízké, abych za ně kandidovala.

Na druhou stranu, předseda hnutí ANO a designovaný premiér Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání, dnes mu navíc slovenský Nejvyšší soud zamítl dovolání, kterým se snažil vyvrátit tvrzení o spolupráci s StB. Jak k tomu přistupujete řekněme z morálního pohledu?

Já nejsem členka hnutí, chci pracovat v Senátu pro lidi na Praze 4. Tady mám od lidí velkou podporu, protože jsem se celou dobu starala o dopravní situaci, o seniory, o školství. V tom bych chtěla pokračovat. Víte, když jste v Senátu nově, tak dosti dlouho trvá, než se do toho vpravíte, i mně jako lékařce a vědkyni to docela dlouho trvalo. Až v poslední době zúročuji svoje zkušenosti. Další věc je naprosto zřejmá, že já v Senátu hlasuji podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. K tomu, čemu rozumím, vyjadřuji své názory. Nejsem tak poplatná žádné stranické disciplíně.

Nepřikloníte se však do konce tohoto volebního období při hlasování více k hnutí ANO?

Já jsem to nedělala nikdy. Hlasovala jsem s pravicovými i levicovými stranami. Hlasuji tak, jak si myslím, že je to správné. V tom mám výhodu, že jsem nestraník, i když v tomto směru panuje v Senátu docela svoboda.

Ve volbách v Praze 4 se sejdete svým bývalým šéfem a prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem. Jaký očekáváte souboj?

V prezidentské volbě měl kampaň anti-Zeman a nyní dělá evidentně kampaň anti-Syková. Jako šéf Akademie věd se ještě s dalšími lidmi podílel na mé dehonestaci a snažil se mě odstranit z politiky i vědy. Což se mu i docela dařilo, ale žádná z obvinění, která proti mně byla vznesena, se neprokázala. Mám čisté svědomí. Jediné, co mi nakonec bylo vytýkáno, byl neetický přístup k pacientům. Myslím si však, že byl vrcholně etický, protože jsem se jim snažila pomoci, když už neměli žádnou naději.

Ale já jsem četl i vaše vyjádření, kde jste se vůči němu silně vymezovala. Promítne se do volební kampaně i osobní rovina, vaše osobní vztahy?

Řekla jsem, že bych nechtěla vést kampaň očerňující protikandidáta. Myslím, že kandidát má říkat, co chce udělat, co bude pro voliče prospěšné, a ne dělat negativní kampaň. Bojím se však, že přesně to pan Drahoš udělá.

Ale sama jste poukazovala na to, že jeho spolek Společně pro Česko se na jedné straně vymezuje proti politice a byznysu a zároveň slibuje dobré kontakty v politických kruzích. To jste nemluvila o tom, co chcete udělat, ale kritizovala svého protikandidáta.

To je můj názor a myslím si, že jsem dodnes nepochopila, jaký je jeho volební program. Neříkal to v prezidentských volbách, neříká to ani nyní. Prostě je to zase trošičku negativní kampaň. Ale já bych se skutečně ráda dozvěděla, co bude pro voliče dělat, ať voliči rozhodnou.

Nedávno zazněla zpráva, že budete s podnikatelem Davidem Beranem spolupracovat v jeho nově založené výzkumné firmě.

Založil technologickou firmu a nabídl mi místo vědeckého poradce. Je to samozřejmě založeno na mých padesátiletých zkušenostech ve vědě a úspěších, které jsem v této oblasti měla. Tudíž si přeje, abych tam vedla výzkumné oddělení. Nemám tam ale žádný podíl.

Nabízí se otázka, zda známý miliardář nebude vaším sponzorem ve volební kampani.

O tom nebyla vůbec řeč, celá situace je známá asi týden. O sponzorování jsem s ním nikdy nemluvila.