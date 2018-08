ODS za mnou stojí, Klause jsem v životě neviděl. Nezajímá mě, že podpořil Jakla, říká Kratina

V Praze 2 kandiduje za ODS do Senátu herec Vladimír Kratina. Poslanec občanských demokratů Václav Klaus mladší však na Facebooku prohlásil, že v tomto volebním obvodě podpoří kandidáta SPD Ladislava Jakla. Místopředseda strany Martin Kupka toto stanovisko označil za projev neloajality. Sám Kratina si z Klausova prohlášení nic nedělá, podle něj mu nemůže uškodit. "Motivy pana Klause neznám. Ale pokud si matně vybavuji, tak pan Jakl pracoval pro jeho tatínka. Tak co já vím, třeba to má nějakou vazbu," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Václav Klaus mladší na svém Facebooku ve vašem senátním obvodu podpořil kandidáta SPD Ladislava Jakla. Co říkáte na to, že jako poslanec ODS podporuje někoho jiného?

Vladimír Kratina: Co na to říkám? Neříkám na to nic. To, že pan Klaus chce někoho podpořit, je legitimní. Nicméně já jsem podporován ODS jako takovou, včetně jejího vedení. Tohle nijak komentovat nechci a ani mě to nijak zvlášť nezajímá.

Nemůže vás to ale poškodit? Václav Klaus je v pražské ODS přece jen vlivná osoba.

Já si myslím, že mě to nemůže poškodit. Podívejte se, kandiduji ve volebním obvodu, ve kterém přes 45 let žiji, narodil jsem se tady. Lidé mě tu znají, jezdím tramvají, chodím mezi nimi, nakupuji, hovořím s nimi. Jsem normální člověk, jeden z nich. Hovořím s nimi o věcech, které nás trápí i které jsou fajn.

Navíc mě podporuje celé vedení. Já jsem nezávislý a nestraník, ale za ODS, což je jediná strana, se kterou bych do toho v dnešním spektru politických stran šel.

Předseda ODS Petr Fiala řekl, že jde o Klausův osobní názor, a víc se k tomu nevyjádřil. Připadá vám toto zastání dostatečné? Nemělo se vedení strany třeba více ohradit a dát více najevo, že za vámi stojí?

Já si myslím, že za mnou stojí. Tak jsme dohodnutí. Pan předseda Fiala řekl, že je to osobní názor pana Klause a ne stanovisko strany. Tím se rozumí, že ODS podporuje mě.

Čím si vysvětlujete, že Klaus před vámi upřednostňuje Jakla?

Já vám to řeknu zcela na rovinu. V podstatě ani všechny protikandidáty neznám, já se o ně nezajímám, nehodnotím je. Bavím se tady s lidmi a vnímám to jako vztah mezi mnou a spoluobčany, kterým se snažím vysvětlit, jak vnímám svět. Volby neberu jako nějaký souboj.

A motivy pana Klause neznám. Ale pokud si matně vybavuji, tak pan Jakl pracoval pro jeho tatínka. Tak co já vím, třeba to má nějakou vazbu.

Předpokládám tedy, že jste s Klausem o jeho podpoře Jakla nemluvil.

Pana Klause vůbec neznám, v životě jsem ho neviděl. Já ani nevím, kde v hierarchii ODS je. Znám pana předsedu Fialu, paní místopředsedkyni Udženiju a další lidi hlavně tady na Praze 2 a 3, s nimiž spolupracuji. Pana Klause jsem ale nikdy v životě neviděl.

Proč jste se vůbec rozhodl kandidovat?

Já jsem se kdysi motal kolem naší slavné sametové revoluce, protože jsem měl osobní vztahy s mnoha jejími protagonisty. Stáli jsme v Laterně Magice a optovalo se do Federálního shromáždění. Tam to šlo fofrem, jdeš, jdeš, jdeš, vedle mě stál Michael Kocáb. Když to přišlo ke mně, tak jsem řekl ne, protože jsem to tehdy necítil.

A teď to cítíte?

Od té doby téměř celých 30 let sleduji, jak jsou spravovány naše věci veřejné. Objevili se ambiciózní mocižrouti, a tak jsem dospěl k tomu, že bych se rád svým drobným dílem podílel na udržování mocižroutů v rozumných mezích, protože jinak to zavání autoritářstvím a centralizací. A centrální řízení jsme tu už zažili. Prostě chci přispět drobným dílem k tomu, aby se ta naše křehká a zdaleka ne dobudovaná demokracie jaksi udržela a abychom měli naději na nějaký svobodný, dobrý a správný život.

Proč jste si vybral zrovna ODS?

To souvisí s tím, co jsem říkal. Ta strana je pár let v opozici, prodělala určitou katarzi, jsou tam teď lidé, kteří mi přijdou rozumní, smysluplní a poctiví. Druhou věcí je, že souzním myšlenkově s principy liberální demokracie, a ať je to, jak chce, tak ODS je dlouhodobě jediná strana, která na těchto principech stojí.

Voliči si ale možná budou říkat, proč mají volit herce do Senátu.

Kvalifikace pro senátora nespočívá v nějaké profesi. Neexistuje profese, která by a priori někoho kvalifikovala pro cokoliv. Jestliže si někdo představuje, že v Senátu bude doktor řezat kolena a slepáky a právník bude dělat rozvody a soudit vrahy, tak to je absurdní. To je nesmysl.

Výbava pro jakoukoliv veřejnou funkci je v jakémsi lidském rozměru, v tom, že ten člověk má svou zkušenost, nějak se dívá na svět, nějak o něm přemýšlí. Je to o myšlení, o hlavě, a ne o profesi. Jestliže někdo s nějakým despektem říká "herec do Senátu", tak tu věc vnímá jinak a podle mě špatně. To je blbost. Může být závozník, pokrývač, cokoliv jiného, ale jestliže má určitý lidský rozměr, já tomu říkám člověčenství, určitou empatii, je schopný vnímat lidi, svět a jeho pochody, tlaky ve společnosti, tak to je určitá kvalifikace.