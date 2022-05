Práce do roku 2025. Jak se budou na Barrandovském mostě uzavírat pruhy pro auta

Barrandovský most je nejvytíženější dopravní komunikací v Praze i v celém Česku. Denně přes tuto důležitou součást městského okruhu přejede průměrně přes 140 tisíc aut. V příštích letech se tato dopravní tepna částečně zaškrtí. Brutalistická stavba otevřená v roce 1988 totiž chátrá a opravy jsou nutné. V sobotu 14. května 2022 odstartuje první zhruba čtyřměsíční etapa, další pak Praha plánuje provést v příštích třech letech.

I přesto, že se podle plánů robustní most nikdy zcela neuzavře a šest z jeho celkem osmi pruhů bude stále v provozu, oprava zásadně sníží dopravní kapacity Prahy. A důsledky se projeví na poměrně velkém území.

Barrandovský most je jediným mostem pro auta na úseku více něž deseti kilometrů řeky Vltavy. Ve směru na sever mohou řidiči využít až Palackého most, na jihu pak Radotínský most na Pražském okruhu a také most Závodu míru na Zbraslavi. Nicméně právě Radotínský most nelze z pohledu řidičů ve městě brát jako standardní cestu přes Vltavu. Nájezdy Pražského okruhu u Komořan, Cholupic a Písnici jsou kvůli nesouhlasu příslušných radnic zavřené a ty v současnosti otevřené jsou od sebe vzdálené jedenáct kilometrů.

Dopravní experti odhadují, že nejvíce zatížená budou obě nábřeží, tedy jak Strakonická, tak Modřanská, a dále pak tahy směřující k mostu, tedy ulice K Barrandovu a Jižní spojka. Přitom už nyní patří tyto ulice mezi nejvytíženější v Praze.

"Ve finále se může stát, že se bude muset most například kvůli nehodě jednosměrně zavřít. V ten moment se to okamžitě začne ucpávat a kolona může vést až do Štěrbohol," odhadoval v dubnu Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického. Tato městská čtvrť je přitom od mostu vzdálená více než 12 kilometrů cesty.

Komplikace na Barrandovském mostě mohou podle něj způsobit problémy až na Severojižní magistrále nebo v tunelech Blanka městského okruhu a v dalších místech, kde budou řidiči hledat objízdné trasy.

Dopravní omezení do roku 2025

První etapa oprav začne o víkendu 14. - 15. května a měla by být hotová koncem srpna. Opravy se budou týkat nejjižnějších dvou pruhů mostu (čili poloviny směru ze Smíchova), zavře se ale také rampa vedoucí na most ze Strakonické ulice. Další tříměsíční etapa začne zase za rok. Stejně dlouho budou trvat opravy i v roce 2024, závěrečná část o rok později zabere 82 dní.

Zatímco třetí a čtvrtá etapa budou podle Technické správy komunikací, která má ulice v metropoli na starosti, kritické ve směru z pravého břehu na levý - čili z Braníku na Smíchov; první dvě etapy zatíží zejména směr z levého břehu na pravý. A to nejen přímo na mostě.

Praha naplánovala několik úprav, kterými chce zabránit ještě větším problémům v dopravě. Řidiči, kteří běžně využívají rampu na Strakonické, budou moct na most vjet nově vybudovanou "vratnou rampou" u smíchovského Lihovaru.

Dopravě do Modřan či Libuše by mělo ulevit dočasné otevření již zmiňovanému sjezdu z Pražského okruhu do Libušské ulice. Větší plynulosti dopravy v Modřanech a Braníku by mohlo přispět rozšíření sjezdové rampy z Barrandovského mostu na ulici Modřanská za pomoci provizorní konstrukce.