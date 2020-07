Domů si bere autistickou dívku, aby její rodiče nabrali síly. Tak funguje homesharing

Rodiny autistických dětí často postrádají odlehčovací službu, kam by mohly své handicapované potomky na chvíli odložit, když si potřebují něco zařídit nebo si zkrátka jen chtějí na chvíli oddechnout a načerpat nové síly. Rodinné integrační centrum v Pardubicích na to šlo inovativním způsobem - formou homesharingu, tedy sdílením domova.

"Homesharing - sdílení domova - je zcela nový specifický typ komunitní služby, který se snažíme postupně prosazovat do českého sociálního systému. Tento model byl vytvořen v Irsku, kde úspěšně funguje již více než čtyřicet let jako alternativa k tradičním pobytovým odlehčovacím službám pro osoby s mentálním postižením," popisuje ředitelka Rodinného integračního centra Hana Janiková. Protože centrum, působící v celém Pardubickém kraji, pracuje zejména s rodinami a dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), zaměřilo pilotní projekt právě na tuto skupinu.

Jednoznačnou výhodou oproti běžným pobytovým službám je nepoměrně vyšší komfort pro dítě, kterému je maximálně podřizována veškerá péče v hostitelské rodině. "Máme zkušenosti s tím, že citlivá a empatická podpora a péče dokáže děti s autismem velmi zklidnit," doplňuje Janiková. K výhodám patří i úzká komunikace mezi zapojenými rodinami.

V rámci projektu Alternativní pobytová služba pro osoby s PAS, který finančně podpořil Nadační fond Avast z programu Spolu do života, hledalo centrum lidi s dobrým srdcem a stabilním rodinným zázemím, připravené podělit se s dětmi s autismem čas od času o svůj domov, a tím odlehčit od nepřetržité péče jejich rodičům.

Finance se jim podařilo získat poměrně rychle, zdlouhavější bylo najít tolerantní rodiny, které by byly ochotné se do tohoto v Česku zcela nového konceptu zapojit. Na konci roku 2019 začalo sedm žen pravidelně navštěvovat přípravné kurzy, které měly přijetí autistického dítěte do hostitelské rodiny usnadnit. Rozsáhlý, 72 hodin dlouhý cyklus vzdělávání dokončily čtyři hostitelky.

Procházely nejen semináři zaměřenými na teoretické znalosti o specifikách této diagnózy, ale i mnoha dalšími, při kterých měly pod vedením psycholožky a psychoterapeutky možnost lépe poznat samy sebe, pracovat se svými přesvědčeními, očekáváními a emocemi. Certifikát obdržely na konci června 2020.

Hned jsem věděla, že chci být hostitelkou

Mezi nimi je i Miluše Crhonková, která pracuje v Ústí nad Orlicí v dětské skupině Mateřského centra Medvídek. V září minulého roku jí zavolala koordinátorka projektu, zda do Medvídku může umístit letáky propagující službu homesharing.

"Již během tohoto telefonátu jsem byla myšlenkou homesharingu nadšená a hned jsem se rozhodla, že se do projektu zapojím jako hostitelka. Doma jsem o projektu řekla i své dospělé dceři Veronice, která se mnou od začátku docházela na vzdělávací semináře. Nejdříve brala svou účast spíše jako doprovod, ale nyní je již také hrdou hostitelkou," vypráví paní Miluše.

V dětské skupině má zkrácený úvazek, péči tedy bude moci s prací velmi dobře skloubit. Navíc již dříve docházela do rodin hlídat děti jako chůva, dokonce si čas od času brala děti na hlídání i k sobě domů, výjimečně i přes noc. "Jednalo se však o děti zdravé. Nabídnutí našeho domova dětem s autismem mi dává velký smysl," říká.

Do dětské skupiny, ve které pracuje, docházel několik let chlapec s Aspergerovým syndromem, nejdříve bez stanovené diagnózy, ale s výraznými specifiky v chování. I mezi svými přáteli má rodiny s dětmi s PAS. "Do péče o chlapce s dětským autismem, syna kamarádky, jsem již dříve zapojila dceru Veroniku, která s ním v době školních prázdnin chodila na dlouhé procházky," doplňuje.

Rodiny se pomalu sbližují. Potřebují cítit klid

Nyní se čtyři certifikované hostitelky postupně seznamují s vybranými dětmi. Probíhají adaptační schůzky klientských a hostitelských rodin za přítomnosti Rodinného integračního centra, jejichž účelem je dobře se vzájemně poznat, než dojde k pobytu dítěte v cizí rodině.

"Záměrem postupného sbližování je vytvořit takový vztah dítěte s hostiteli, aby obě zapojené rodiny cítily klid a bezpečí v případě, kdy bude dítě zůstávat v hostitelské rodině samostatně, a postupem času i přes noc," líčí koordinátorka projektu Eva Černá.

Prvotní kontakty obou rodin probíhají v prostředí, které malý klient dobře zná a kde se cítí bezpečně, například na dětském hřišti, v dětské herně nebo v přírodě. Počítá se s minimálně pěti schůzkami za přítomnosti rodiče. Teprve postupně začíná se svými nejbližšími navštěvovat hostitelskou rodinu a připravovat se tam na samostatný pobyt. Ten bývá z počátku krátkodobý a podle možností každého konkrétního dítěte se pozvolna prodlužuje.

"Abychom byli upřímní, ze strany rodin s autistickými dětmi cítíme určitou nedůvěru. Jejich potomci jsou na svých pečovatelích zcela závislí, takže první seznamovací schůzky často provázejí určité obavy, zda hostitelé specifickou péči zvládnou. Tyto obavy se však z našich zkušeností rozplývají nejpozději na třetí seznamovací schůzce, když se obě rodiny lépe poznávají," vypráví Černá.

Rodinné integrační centrum klientské rodiny velmi dobře zná z poskytování dřívějších služeb, proto se jim snažilo najít ideální hostitele. Neměli by od sebe bydlet daleko, aby šlo dítě snadno vyzvedávat ze školy nebo ho doprovázet na pravidelný kroužek. "Ohled je brán i na to, zda je pro dotyčného vhodné umístění v městském prostředí nebo v klidnějších lokalitách," doplňuje Hana Janiková.

Martinka míří na statek se zvířaty

Miluše Crhonková se například bude starat o dívku Martinku a postupně ji chce brát na svůj vesnický statek s uzavřeným dvorem, velkou zahradou a mnoha zvířaty, kde bydlí společně s manželem, dospělou dcerou Veronikou a dvanáctiletým synem.

Polovina dětí, které jsou aktuálně párovány, má diagnostikovanou nízkofunkční formu autismu s výraznými specifiky a tzv. náročným chováním. Celkově tvoří zájemci o homesharing s nízkofunkční formou autismu většinu. "Důvodem je i to, že jejich hlídání často není možné v rámci širší rodiny, a v důsledku neschopnosti přizpůsobit se kolektivním pravidlům jsou tyto děti v podstatě neumístitelné do jiných forem odlehčovacích služeb," vysvětluje Eva Černá.

Služba je v rámci pilotního projektu navržena maximálně na jeden víkendový pobyt za měsíc a současně jedno přespání každý týden. Po utvoření pevných vazeb mezi zapojenými rodinami bude v budoucnu podle koordinátorky možné pracovat i s delšími pobyty.

"Myslím si, že seznamování probíhá dobře. Poprvé jsem byla trochu ve střehu, bála jsem se, abychom si rozuměli, aby v rodině neměli zavedeny postupy, které by mi morálně vadily. Je skvělé, že i s maminkou Martinky si dobře rozumíme," vypráví Miluše. "Martinka je moc milá holčička. Hned nás vtáhla do své hry, za naši pozornost je vděčná. Je veselá, mazlivá, je ráda ve fyzickém kontaktu, i když některé typy doteků jí vadí, na to si musíme dát pozor. Ve svých přesvědčeních dokáže být velmi urputná, ale to je na ní právě to hezké. Chápeme ji a učíme se s tím pracovat. Velmi nám v tom pomáhá její maminka."

Prozrazuje také, že dívka má ráda vláčky v jakékoli podobě. Hraje si s nimi, kreslí je, ráda o nich mluví. "Přímo z oken našeho domu vidíme na velký železniční most, což nám pomáhá v navazování kontaktu," doplňuje paní Crhonková.

Rodinné integrační centrum již připravuje další cyklus vzdělávacích seminářů, které by měly začít v říjnu letošního roku. Pořádají nábor dalších zájemců o hostitelství, ale i klientských rodin. Poptávka totiž pětinásobně převyšuje nabídku. Další hostitelé budou k dispozici na začátku roku 2021. "Velmi rádi budeme o možnosti stát se hostitelem nezávazně komunikovat s kýmkoli z Pardubického kraje, kdo bude ochotný pochopit odlišnosti dětí s PAS a přijmout je takové, jaké jsou," uzavírá ředitelka centra Hana Janiková.

"Myslím si, že naše společnost není obecně na tyto děti ještě připravená, nesnaží se je pochopit, natož se jim přizpůsobit. Této situaci nepomáhá ani mediální obraz, který jednostranně ukazuje hlavně nejtěžší případy autismu. Přála bych si, aby nás hostitelů bylo do budoucna mnohem více. Je mi líto ostatních rodin s dětmi s autismem, které na ty své teprve čekají," doplňuje Miluše Crhonková.

