Doktorandům se zvýší příjem na 15 tisíc korun měsíčně. Je to jen zalepení díry, říkají odboráři

před 4 minutami

Doktorandi dostávají v současné době měsíční stipendium 7 500 korun, které nahrazuje jejich výplatu. Téměř polovina jich studium nedokončí také pro to, že je obtížné za takových podmínek vyžít a musí se proto věnovat i jiným činnostem. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) oznámila, že pro rok 2018 pošle na stipendia pro doktorandy dvojnásobné množství peněz, což by jejich měsíční příjem mělo zvýšit na 15 tisíc korun. "Vážíme si toho, ale je to jen zalepení díry. Chce to systémové řešení," reagoval předseda Vysokoškolského odborového svazu František Barták.

Praha - Doktorandi by si měli od roku 2018 polepšit. Ministerstvo školství jim plánuje na rok poslat místo 90 tisíc korun 180 tisíc, jejich měsíční příjem by se tak zdvojnásobil na 15 tisíc korun měsíčně. "Státní rozpočet to vyjde na miliardu korun, ale společnost z toho bude těžit," uvedla ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Doktorandi si dlouhodobě stěžují, že se kvůli nízkým stipendiím nemohou plně věnovat studiu. Pokud více doktorandů díky navýšení platů studium dokončí, zvýší se počet mladých lidí na vysokých školách pro generační obměnu a bude více pracovníků pro vědecká centra.

A pomůže to i doktorandům-medikům, kterých jsou z celkového počtu 13 tisíc prezenčně studujících doktorandů tři tisíce. "Jejich situace je obzvlášť náročná, protože kromě doktorského studia musí zároveň plnit i atestace," vysvětlila ministryně. Kritizovala také velkou nepředvídatelnost doktorského studia.

Standardní doba studia jsou tři až čtyři roky. "V této době se podaří dostudovat naprosto mizivému procentu doktorandů. To není v pořádku," uvedla předsedkyně Asociace doktorandů Kateřina Cidlinská.

Snahu Valachové rychle narovnat stávající podmínky ocenil předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima. "V situaci, kdy je minimální mzda 11 tisíc korun, je ostudné, že doktorandi dostávají 7 500. Mimochodem, na Slovensku dostávají v přepočtu 14 500 korun," řekl. Připustil, že většinou mají peníze také za úvazek na vysoké škole, tedy za pedagogickou činnost, a někdy i z grantů. Ale na to podle něj nelze spoléhat.

"Například studenti humanitních oborů mají mizivou šanci na nějaký grant dosáhnout. Nemají také záruku, že je vedoucí projektu ocení," vysvětloval problémy.

Další problém je se zdravotním pojištěním, které od 26 let musí doktorandi platit. Je to skoro 1 500,- měsíčně, což je ze 7 500 korun hodně peněz. Podle ministryně Valachové probíhají jednání s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem o tom, aby doktorandům platil zdravotní pojištění stát.

Potřebujeme dlouhodobější řešení

Aktivitu ministryně ocenil také předseda Vysokoškolského odborového svazu František Barták. "Dnes je doktorské studium v podstatě jen pro děti bohatých rodičů," prohlásil. Mnohem víc je podle něj potřeba nějaké systémové řešení, které by celkově narovnalo ohodnocení zaměstnanců vysokých škol. Mrzké ohodnocení mají i jiní zaměstnanci vysokých škol, například asistenti.

Ministryně školství slíbila, že do března uspořádá tři kulaté stoly, kde budou s vysokými školami a s odborníky řešit, jak platy na vysokých školách zlepšit. Pro rok 2018 bude žádat o navýšení rozpočtu pro vysoké školy o 4,5 miliardy korun.

autor: Markéta Hronová