Dohodáři žádající o kompenzaci budou muset předložit potvrzení od zaměstnavatele

Lidé pracující na dohodu, kteří budou chtít kompenzace za omezení v době epidemie koronaviru, budou na rozdíl od živnostníků či malých firem k žádosti muset přiložit doklad od zaměstnavatele. Návrh bonusu v pondělí posoudí vláda. Nárok na kompenzaci získají po schválení novely zákona i živnostníci, kteří kvůli souběhu práce na dohodu nezískali nárok na dříve schválenou podporu.

Kompenzační bonus takzvaným dohodářům by měla vyřizovat finanční správa. Zpětně za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 8. června by měli dostat za den 350 korun, celkem tedy přes 31 000 korun. Doklad od zaměstnavatele budou pracovníci na dohodu potřebovat, protože ministerstvo financí je neregistruje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které přehled má, podle ministryně financí Aleny Schillerové na věci odmítlo spolupracovat. Česká správa sociálního zabezpečení na konci března evidovala 222 600 takzvaných dohodářů. Zhruba polovina z nich měla vedle toho ještě zaměstnání, druhá polovina byla odkázaná na příjem z práce na dohodu.

Protože živnostníci pracující na dohodu nedosáhli na kompenzaci pro OSVČ, budou moct podle Schillerové nárok vznést zpětně. "Je logické, že budou žádat o podporu pro podnikatele, která je vyšší (500 korun na den)," uvedla.

Opatření bude stát zhruba 1,7 až dvě miliardy korun ze sdílených daní, z toho obce přijdou zhruba o půl miliardy. Ministryně proto navrhne vrátit obcím 50 korun na jednoho obyvatele. Počítá, že návrh zákona sněmovna projedná hladce.

Na dohodu často pracují studenti či senioři

V současnosti příspěvky dostávají osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným. Částka činí 500 korun na den, a to za období od 12. března do 8. června.

Příspěvek je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, což snižuje příjmy obcí a krajů ze sdílených daní. Sněmovna proto schválila, že obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů.

Na dohody pracují často samoživitelky, rodiče malých dětí, lidé v penzi či studenti. Využívají se i u kratších úvazků. Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se nesmí odpracovat víc než 20 hodin týdně. Pokud je odměna přes 3000 korun měsíčně, odvádí se pojistné. Dohoda o provedení práce (DPP) zahrnuje nejvýš 300 hodin za rok. Pokud výdělek přesahuje 10 000 korun, platí se z něj sociální a zdravotní odvody.