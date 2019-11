Do stávky se zapojí více než polovina škol, výuku zruší, nebo upraví

Ke stávce kvůli platům učitelů se přihlašuje více než 50 procent škol. Jejich budovy se nemusí ve středu ale úplně zavřít. Výuka může vypadat jen jinak, nebo se může omezit. Na tiskové konferenci to řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podle ní bude odborový svaz znát přesný počet stávkujících škol ve středu dopoledne.

Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Školy budou podle Seidlové označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou. Připraví například program pro žáky tříd prvního stupně.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy o zhruba 11 miliard korun.

Spor se nyní vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Odbory požadovaly růst tarifů o deset procent. Podle nich by pak 22 procent částky zbylo na odměny. Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) minulý týden oznámili, že by se platový základ měl zvednout o osm procent a na odměny by zbyla čtvrtina.

Premiér stávku odborářů nechápe a nehodlá na ni reagovat. "Ta stávka je úplně zbytečná, protože my i tak na to nebudeme už reagovat a takto jsme se domlouvali naposledy. Nechápu, proč to odboráři dělají, a otázka je, kdo za nimi stojí," řekl Babiš.

Počátkem roku Babiš mluvil o patnáctiprocentním růstu učitelských platů, který by se rovnoměrně rozdělil mezi tarifní a netarifní složku. Při pondělní debatě v Českém rozhlase premiér uvedl, že nezáleží na tom, zda příští rok učitelé dostanou 15 a další rok deset procent či naopak. Závazek podle něj je, aby v roce 2021 dostávali učitelé minimálně 150 procent výše mzdy z roku 2017. Školské odbory nynější rozhodnutí považují za nedostatečné, požadovaly růst tarifů nejméně o deset procent.

Zvýšení tarifní části platů o deset procent podporovala i ČSSD, která tvoří s hnutím ANO vládní koalici. Babiš ale odmítl, že by mohl koaličnímu partnerovi v této věci vyhovět. "Sociální demokracie vždycky něco požaduje, akorát neříká, odkud máme brát ty peníze," řekl premiér.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček v debatě v Českém rozhlasu uvedl, že vláda na učitele rozhodně nezapomněla. "Jestli nějaká skupina za posledních šest let byla centrem pozornosti vlády, tak učitelé, protože bylo třeba odstranit to, že byli podhodnocení a špatně zaplacení," řekl. Jednání mezi ministerstvem školství a odbory považuje za klasické kolektivní vyjednávání. "Stávka patří k jedněm z jeho prvků. Možná je škoda, že vyjednávání nešla dále," poznamenal. Dodal, že podle něj bylo možné najít kompromis například v podobě devíti procent do tarifů a jednoho do odměn.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil řekl, že jeho strana bude navrhovat v rámci druhého čtení státního rozpočtu pro rok 2020 v Poslanecké sněmovně, aby vláda škrtla slevy na jízdném ve výši 75 procent, které mohou od loňského září využívat děti, studenti a senioři. Peníze by měl kabinet přesunout do školství do netarifní složky platů, uvedl Pospíšil. Za první rok slev, tedy do 31. srpna, vyplatil stát dopravcům 5,6 miliardy korun.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali v průměru 36 224 korun, tedy kolem 112 procent průměrné mzdy.