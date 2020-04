Hamáček: Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května

Vláda v pátek požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Uvedl to vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V současnosti stav nouze platí do čtvrtka 30. dubna.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že všichni ministři s prodloužením stavu nouze souhlasí. Jeho úřad má připravit materiál, který by měla vláda v pátek schválit. Kabinet ve čtvrtek také schválil soudem zrušená opatření ministerstva zdravotnictví jako krizová opatření vlády podle krizového zákona, na což měl čas do pondělí. Související ŽIVĚ Zákaz volného pohybu osob vláda od pátku ruší, lidé mohou cestovat i do zahraničí Zobrazit reportáž Premiér Andrej Babiš (ANO) prodloužení stavu nouze původně nepovažoval za nutné, jednat o něm ale chtěl i na základě stanoviska epidemiologů. Šéf Ústředního krizového štábu Hamáček ale upozorňoval na to, že bez zvláštního režimu budou komplikovanější nákupy a distribuce ochranných pomůcek. "Můžu potvrdit, že se všichni shodujeme, když tu máme daný rozsudek, který je pravomocný, že v takovém případě musíme ten nouzový stav prodloužit nejméně do poslední vlny rozvolnění, aby opatření platila, jak jsme je nastavili," řekl Vojtěch. Podle něj vláda zatím schválila daná krizová opatření, ne však formálně prodloužení nouzového stavu. Jeho resort ale v pátek předloží kabinetu daný materiál. Vojtěch nepředpokládá, že by proti prodloužení někdo ve Sněmovně protestoval. "Musí k tomu být nějaký podklad, materiál, nějaké zdůvodnění, které připravíme jako ministerstvo zdravotnictví. To jsme dostali za úkol. Následně ho předložíme Poslanecké sněmovně zítra (v pátek) po vládě, tak aby Poslanecká sněmovna o tom prodloužení nouzového stavu rozhodla příští týden v úterý v deset hodin, pokud si správně pamatuji," doplnil Vojtěch. Hamáček ve středu na svém facebookovém profilu uvedl, že ponechání nouzového stavu neznamená, že země zůstane uzavřená. "Naopak, podporuji názor zdravotních expertů, abychom jednotlivá opatření rozvolňovali, restrikce rušili, a tím znovu nastartovali ekonomiku země," poznamenal. Kabinet už ve čtvrtek na základě epidemiologického vývoje uspíšil svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Debatu ovlivnilo rozhodnutí soudu Debatu o prodloužení nouzového stavu ovlivnilo čtvrteční rozhodnutí soudu, který zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Kabinet měl čas do pondělí, aby opatření přijal v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob. Soudem zrušená opatření nejprve vláda v polovině března vydala na základě nouzového stavu. Následně je ale přeměnila na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Z nynějších omezení platí na základě krizového zákona například zákaz vycestování obyvatel České republiky do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka, zákaz návštěv ve věznicích nebo zákaz vycházek v domovech pro seniory. Na dobu trvání nouzového stavu také kabinet postupně upravoval náležitosti jednání zastupitelstev nebo zrušil zóny placeného parkování. Video: Vyhrál a soud zrušil omezení pohybu i obchodu: Lidská práva nejsou na hraní, říká Základní lidská práva nejsou na hraní. Vláda porušila pravidla hry, nesmí se chovat jako diletanti. Měla říct, jak bude do lidských práv zasahovat. | Video: Martin Veselovský