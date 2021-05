Reportáž: Do areálu ve Vrběticích pronikne každý. Nebezpečí může číhat pod zemí

Většina plochy více než 300 hektarů rozsáhlého areálu bývalého vrbětického muničního skladu je porostlá lesy. Kolem nich se táhne dvojitý zhruba osm kilometrů dlouhý plot. Ten byl až do roku 2006, dokdy areál využívala armáda, přísně střežen.

Mezi ploty s žiletkovým drátem dokonce vedla podobně jako na hranicích signální linie, která při doteku hlásila narušitele na vrátnici. Z ní ještě za minulého režimu při poplachu mezi ploty vybíhali psi.



Od chvíle, kdy armádní nejprve Vojenský opravárenský podnik Šternberk a poté Vojenský technický ústav s pobočkou ve Slavičíně začaly areál pronajímat soukromým firmám, však stupeň ostrahy výrazně poklesl. Plot chátral, objevily se v něm díry, do nedotčených lesů uvnitř jimi pronikali houbaři i myslivci.

Dnes je plot na většině obvodu zcela zdevastovaný. Například v úseku blízkém vesnici Lipová, v severní, vrátnici nejvzdálenější části areálu, lze dovnitř přes místy zcela povalené úseky pletiva nebo velké díry v něm snadno projít. Na blízkost bývalého muničního areálu tady, v úseku několika set metrů, neupozorňují ani žádné informační tabule. Lidé tak dovnitř chodí zase na houby.



Riziko hloubkové zátěže

"Je to tak, mohou tam bez problémů projít i turisté, lidé, kteří to tu neznají a mohou dovnitř proniknout jen ze zvědavosti. Rádi bychom, aby byl plot v pořádku a kolem bylo zatím alespoň více informačních cedulí, které by lidi varovaly," uvedl starosta nejbližší obce Vlachovice, pod kterou Vrbětice patří, Zdeněk Hověžák.

Do oblasti je totiž i kvůli riziku výskytu trhavin, které pyrotechnici nedokázali zcela vyloučit, oficiálně zákaz vstupu. "Munice byla sebrána z povrchu a jen na některých místech do určité hloubky. Riziko hloubkové zátěže, i když nijak vysoké, tak přece jen je. Stávající režim je proto podobný tomu v bývalých vojenských újezdech, kde také proběhla pyrotechnická očista, ale riziko nelze úplně vyloučit. To by si měli všichni uvědomit, respektovat značení a nevstupovat do lokalit, kam je vstup zakázán," uvedl tiskový mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona.

Ten přiznává, že podnik nyní prostor nestřeží. "Žádný ostrý bezpečnostní režim tam neběží, prostor však monitorujeme. Není tam už co hlídat. Je tam ještě areál Vojenského technického ústavu, ale ten má svůj plot, bezpečnostní zabezpečení a svůj režim. Plot však průběžně opravujeme, už se nám podařilo z osmi kilometrů nově oplotit skoro tři," dodal.