Developer zbourá Obecnou školu, Svěráka to nemrzí. Nechodím tam, nechci si kazit vzpomínky, říká

Školu na pražském Bohdalci navštěvoval i Zdeněk Svěrák, proto se budova o mnoho let později objevila i ve filmu Obecná škola, který v roce 1991 natočil jeho syn Jan Svěrák.

Praha - Dřevěné budovy v pražské kolonii Slatiny prosluly zejména díky filmu Obecná škola. Právě odsud pochází záběry z chlapecké školy, kterou má divák spojenou s ikonickou postavou přísného učitele Igora Hnízda. Jenže už brzy zřejmě zchátralé stavby půjdou k zemi. Potvrdila to Aktuálně.cz zástupkyně developera, který se na pražském Bohdalci v budoucnu chystá stavět.

Budovy stále patří magistrátu, ve správě je má městská část Prahy 10. Ta se je loni za 300 000 korun rozhodla prodat společnosti BesTen, která je propojená s developerskou firmou Shikun & Binui Real Estate Development. Pozemky, na kterých budovy stojí, získal developer už dříve.

"V současné době je naše společnost majitelem pozemků pod budovami, avšak ne budov samotných, jsme v procesu jejich převzetí," uvedla Karolína Dvořáková ze společnosti Shikun & Binui. Stavby jsou ve velmi špatném stavu a v minulosti k nim hasiči opakovaně vyjížděli kvůli požárům.

"Jsme vlastníky i okolních pozemků a budov v areálu a máme obavy z opakování těchto událostí. Bojíme se také o bezpečnost zaměstnanců a nájemců, kteří se v areálu pohybují. Z toho důvodu plánujeme budovy zdemolovat," vysvětluje Dvořáková.

Co na jejich místě vyroste, zatím není jasné. "Celé území budeme následně řešit jako celek v návaznosti na územní plán. Jelikož prozatím nejsme oficiálními vlastníky budov, nejsme nyní schopni upřesnit časový horizont, ve kterém začneme budovy bourat," dodává Dvořáková.

Kolonie Na Slatinách vznikla po roce 1924 a nachází se na pomezí pražské Michle, Strašnic a Záběhlic. Uvnitř budov existovala kromě té filmové i skutečná škola. Žáci ji však mohli navštěvovat pouze do pátého ročníku. Jedním z nich byl i Zdeněk Svěrák, který tak jako scénárista film zasadil do skutečných kulis svého dětství.

Ve filmu si Svěrák také zahrál vedlejší roli Fanouše Součka, otce hlavního hrdiny, desetiletého Edy Součka.

Svěrák Aktuálně.cz řekl, že kvůli špatnému stavu budov se už místům svého dětství vyhýbá. "Po několika procházkách jsem zjistil, že je to v tak bídném stavu, že mě to ani nemrzí, když se stavby zbourají. Když nemusím, tak tam ani nechodím. Nechci si tím kazit hezké vzpomínky na své dětství," řekl herec a scénárista.

"Chodil jsem tam sám do školy. Navštěvoval jsem ji v první, čtvrté a páté třídě. Druhou a třetí třídu jsem absolvoval na venkově, to je ale popsáno ve filmu Po strništi bos," dodává Svěrák. "Tyhle školy se nestavěly napořád, byly to nouzové budovy, stejně se měly časem zbourat," dodává.

Film Obecná škola se odehrává krátce po druhé světové válce a vypráví úsměvné i vážné příběhy ze života chlapců. Ve snímku se kromě Zdeňka Svěráka objevily i další herecké hvězdy jako Jan Hrušínský, Libuše Šafránková a také vloni zesnulý Jan Tříska v roli třídního učitele Igora Hnízda. Obecná škola měla úspěch u diváků i filmové kritiky. Kromě toho byla i nominována na Oscara za nejlepší zahraniční film.

