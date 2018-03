Zpráva o hospodaření ČT hladce prošla výborem, proti byla jen SPD. Přišli Svěrák i Vetchý

před 40 minutami

I když je Česká televize často kritizovaná některými politiky, při úterním projednávání zpráv o činnosti a hospodaření této televize za rok 2016 větší výtky nezazněly. Proti schválení byli ve výboru jen dva poslanci SPD, Miloslav Rozner a Lubomír Španěl.

Praha - Pořádně velký zájem veřejnosti vyvolalo středeční jednání volebního výboru, který projednával zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016. Všechny židle byly obsazeny, někteří lidé museli i stát. Mimo jiné přišel také režisér Jan Svěrák či herec Ondřej Vetchý. Nakonec odcházeli spokojeni, obě zprávy členové výboru téměř jednohlasně doporučili ke schválení. Hlasovali pro ně i zástupci nejsilnější strany, hnutí ANO.

"Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby se veřejnost ohledně České televize neangažovala," reagoval například režisér Svěrák, který si chce počkat, jak se zachovají všichni poslanci na jednání celé sněmovny. Tam budou zprávy z volebního výboru putovat.

Největší výhrady měli dva poslanci SPD, Miloslav Rozner a Lubomír Španěl, kteří pro zprávy o činnosti a hospodaření ruku nezvedli.

I když se obě zprávy týkají roku 2016, musí je sněmovna projednat, protože to nestihli poslanci, kteří seděli v parlamentu v minulém volebním období. Jde přitom o velmi důležitý akt, protože dvojí neschválení zpráv by mohlo vést k odvolání Rady ČT. Podle výroční zprávy o hospodaření ČT hospodařila s vyrovnaným rozpočtem s výnosy i náklady 6,83 miliardy korun.

Prezident Miloš Zeman, který dlouhodobě Českou televizi kritizuje, nedávno vzpomněl tuto možnost jako příležitost změnit poměry v tomto veřejnoprávním médiu.

Chování prezidenta zmínil na jednání výboru předseda Rady ČT Jan Bednář, a to kvůli tomu, že se Zeman ohání při kritice ČT analýzou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tuto analýzu ale kritizuje řada odborníků, například webový portál Mediář oslovil šest sociologů a všichni ji označili za nekvalifikovanou.

"Pro mě je nepochopitelné, že okolí pana prezidenta mu nevysvětlilo nedostatky analýzy, protože odborné veřejnosti jsou známé," uvedl Bednář s poukazem to, že ji Zeman zmínil při velmi slavnostní chvíli při inauguračním projevu. "Ještě nepochopitelnější pro mě je to, že to panu prezidentovi nevysvětlili jeho poradci ani po jeho projevu. Znovu se na ni odvolával v rozhovoru pro MF Dnes, kdy opakoval totéž. On žije v omylu, že analýza je v pořádku," prohlásil Bednář.