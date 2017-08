Nová čtvrť s výhledem na Eden? Radní chtějí bydlení pro desítky tisíc lidí za stadionem Slavie

před 1 hodinou

Stavební firmy se mohou za několik let dočkat nových významných zakázek na Praze 10. | Foto: Reuters

Moderní třicetitisícové město by mělo do budoucna vzniknout na zanedbaném území, které se nachází na pomezí Bohdalce a Slatin v Praze 10. Architekti v rámci ideové studie navrhli na většině území bytovou výstavbu. Obyvatelé desáté městské části se obávají o sportovní areál SK Slavia Praha. Studii, která má sloužit jako podklad pro Metropolitní plán, schválili minulý týden radní desáté městské části. V září ji bude schvalovat zastupitelstvo Prahy 10.

Praha - Osud dalšího velkého rozvojového území Prahy získává konkrétnější obrysy. Radní desáté městské části dali souhlasné stanovisko urbanistické studii, která určuje budoucí směřování 130 hektarů velkého brownfieldu (zanedbané území, které v minulosti sloužilo především průmyslu a dnes je pro město vhodným místem pro novou výstavbu) na rozhraní Bohdalce a Slatin.

"Jedná se o ideovou studii, která by se měla stát podkladem pro právě připravovaný Metropolitní plán města. V září budou tuto studii schvalovat zastupitelé Prahy 10," říká mluvčí desáté městské části Vít Novák.

Pokud studii schválí i zastupitelé, s velkou pravděpodobností tím dají zelenou výstavbě zcela nové čtvrti pro zhruba třicet tisíc obyvatel. Studie by měla od zastupitelů Prahy 10 putovat přímo do rukou odborníků z Institutu plánování a rozvoje hlavního města, kteří ji využijí jako podklad pro tvorbu Metropolitního plánu, který má do roku 2022 nahradit stávající a již zastaralý územní plán města. Mimo to bude materiál sloužit radnici Prahy 10 při rozhodování o budoucí výstavbě ve zmíněné oblasti.

Podle návrhu architektů by na pomezí Bohdalce a Slatin, kde se dnes kvůli stavební uzávěře nesmí stavět, mohla výhledově vzniknout převážně bytová výstavba. Počítá se však také s parkem a dalšími veřejnými prostranstvími. Studie mimo samotných budov řeší také to, jak by na místě měla být řešena infrastruktura.

Proti studii se postavila část obyvatel Prahy 10. Ti si všimli, že návrh architektů nepočítá se zachováním celého areálu SK Slavia Praha u fotbalového stadionu Eden. Na některých pozemcích, na kterých se dnes nachází například tréninková hřiště, architekti nakreslili bytové domy. Podle vedení desáté městské části to však neznamená, že sportovní areál skutečně zmizí. Studie pouze ukazuje, jakým směrem by se mohla oblast vyvíjet, o výstavbě na jednotlivých pozemcích se však bude rozhodovat až v budoucnu a to mimo jiné právě na základě budoucího Metropolitního plánu.

"Praha 10 není majitelem pozemků a dotyčných staveb. Nic by ji tak ani v budoucnu neopravňovalo provádět takto zásadní úpravy. Je nicméně potřeba, aby řešila své území koncepčně s nějakou vizí," vysvětluje Novák.

O brownfieldy, jako je ten, který se nachází na území Slatin a Bohdalce, je mezi developery v současné době velký zájem. Pro firmy jsou tyto rozvojové lokality často poslední možností, jak do širších center měst napasovat velké administrativní a rezidenční projekty. Praha, ale i další města mají navíc vůli tyto lokality uvolňovat k výstavbě.

Jen v širším centru metropole se podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) nachází přibližně 950 hektarů brownfieldů. V celé Praze je to téměř 1400 hektarů. V rámci přípravy nového Metropolitního plánu přitom IPR vytipoval 15 velkých zanedbaných lokalit, jejichž proměna v nové městské čtvrtě by se pro město měla stát prioritou. Magistrát by navíc tyto prioritní oblasti, na kterých je dnes stavební uzávěra, mohl otevřít výstavbě ještě před schválením Metropolitního plánu.

Mezi patnáct lokalit patří mimo jiné pozemky v sousedství Masarykova nádraží, bývalé nákladové nádraží Smíchov, Rohanský ostrov či nákladové nádraží Žižkov. Všechny zmíněné brownfieldy jsou již v současné době obsazené developery.

Na třech z nich plánuje stavět společnost Sekyra Group, konkrétně na Smíchově, Rohanském ostrově a na žižkovském nákladovém nádraží. Tam si vloni koupila část pozemků od britské Discovery Group také developerská společnost Central Group. Na místě chce postavit novou rezidenční čtvrť. Na Masarykově nádraží zase plánuje v nejbližší době začít budovat investiční skupina Penta pražský Central Business District.

Penta mimo jiné nedávno ohlásila akvizici dalšího významného brownfieldu v Praze, kterým je areál bývalého Nuselského pivovaru. Na místě má v plánu vybudovat stovky bytů. Skanska Reality ve stejnou dobu oznámila investici v řádu miliard korun do bývalého průmyslového areálu v Malešicích, který promění v rezidenční čtvrť.