Detektiv Nevtípil může přijít o kauzu Čapí hnízdo. Vyšetřování Babiše by to nenatáhlo

Detektiva Pavla Nevtípila, který má na starost kauzu Čapí hnízdo, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli případu Neograph. Je tak možné, že nadřízení postaví Nevtípila dočasně mimo službu a ostře sledovaný případ, v němž je vedeno trestní stíhání i proti premiérovi Andreji Babišovi, dostane na povel jiný policista. Odborníci se shodují, že by to zásah do vyšetřování nebyl a řízení by se výrazně neprotáhlo.

Na rozdíl třeba od výměny soudce, při níž je nutné provádět veškeré dokazování znovu, výměna policejního vyšetřovatele proces tolik nezatíží. Nový policista případ převezme a pokračuje v práci svého předchůdce. Nehrozí tedy, že by se tím kauza vrátila na začátek nebo že by se výrazně prodloužila doba vyšetřování.

"Protáhlo by se to jenom z hlediska toho, že by si to nový vyšetřovatel musel načíst. Faktické zdržení by mohlo být třeba čtrnáct dnů," popisuje bývalý policejní vyšetřovatel a současný senátor Václav Láska (Senátor 21).

Stejného názoru je i advokát Josef Lžíčař. "Nemělo by to způsobit žádné zdržení. Předpokládám, že důkazy, které byly dosud provedeny v řádně zahájeném trestním stíhání, by měly být zákonné a musí se z nich vycházet," říká Lžíčař.

Nehrozí ani to, že by případ převzal policista, který by na celé vyšetřování měl jiný názor, shodují se oba. "Tuhle kauzu poměrně pečlivě dozoruje státní zástupce, takže kontinuita uvažování vedení trestního stíhání by měla být zachována tím, že se nezmění dozorující státní zástupce," dodává Láska.

Senátor se dokonce domnívá, že by případná výměna vyšetřovatele mohla případu pomoct. Premiér Andrej Babiš totiž často své stíhání zpochybňuje právě kvůli Nevtípilovi. "Dostal to na starost ten 'správný policajt', Pavel Nevtípil, který figuroval v kauze, kdy kmotři ukradli Vladimíru Sittovi firmu Neograph," napsal před časem na Facebook premiér.

"Pan premiér má celkem nabito. Může na policejního komisaře útočit, i když by to dělat vůbec neměl. Ale ten prostor se tam vzhledem k pochybnostem, které panují kolem jeho práce třeba na kauze Neograph, naskýtá. Kdyby to převzal někdo, jehož profesní minulost takový prostor nenabízí, mohlo by to být ku prospěchu kauzy," myslí si Láska.

Právě kvůli případu Neograph začala GIBS Nevtípila vyšetřovat, jak informoval server iRozhlas.cz. Rozsudek obsahuje pochybnosti, zdali kriminalista vyšetřoval případ nestranně. Podle soudkyně pražského vrchního soudu totiž plnil vůli osob spojených s lobbistou Ivem Rittigem. Kvůli tunelování papírny byl obviněn Vladimír Sitta, který je zároveň korunním svědkem případu předražených jízdenek pražského dopravního podniku. Právě v této kauze je mimo jiné obžalovaný také Rittig.

Podle Sitty jeho stíhání vzniklo na objednávku, aby znevěrohodnilo jeho svědectví. Vrchní soud v Praze pak Sittu pravomocně osvobodil, nejvyšší státní zástupce ale podal proti rozsudku dovolání.