Komisař, který vyšetřuje kauzu Čapí hnízdo, má novou šéfku. Smékala střídá Drexlerová

V pražské policii opustil místo náměstka pro kriminální policii a vyšetřování Ivan Smékal, nahradila ho Radka Drexlerová, která dosud na pražské správě nepůsobila. Náměstek pro vyšetřování je nadřízeným komisaře Pavla Nevtípila, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo, v níž je obviněn z dotačního podvodu premiér Andrej Babiš (ANO).

O personální změně informoval v pondělí server Neovlivní.cz, vyplývá to i z webu pražské policie.

Smékal důvody svého odchodu komentovat nechtěl, napsal server. V pražské policii se loni vyměnil také ředitel. Od června ji vede Jan Ptáček, který byl předtím náměstkem ředitele středočeské policie. Ve funkci vystřídal Miloše Trojánka, který se v minulosti opakovaně zastal vyšetřovatele Nevtípila poté, co Babiš označil své obvinění za vykonstruované politickými oponenty a naznačil, že Nevtípil pracuje v režii mafie.

V kauze padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo na Benešovsku obvinila policie sedm lidí. Spolu s Babišem je stíhána také jeho manželka Monika, švagr Martin Herodes a jeho dvě dospělé děti, Adriana Bobeková a Andrej Babiš mladší. Lhůtu pro vyšetřování kauzy policie před koncem roku podruhé prodloužila, čas má nyní do konce dubna.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která loni spornou dotaci státu vrátila.