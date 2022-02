Po výzvě Chcípl PES k protestům u domů poslanců policie řeší dva incidenty

Po výzvě hnutí Chcípl PES k protestům u domů poslanců podporujících novelu pandemického zákona už policie řeší dva incidenty – nenávistný nápis a neoprávněné vniknutí do domu. Uvedl to server Deník N. Před dům poslance KDU-ČSL Antonína Tesaříka po výzvě hnutí někdo nastříkal nápis "Tesařík je zrádce". Do domu poslance Josefa Cogana (STAN) zase vnikla cizí žena se slovy, že jde na demonstraci.

"Stalo se to, že k nám do domu vlezla zmatená paní. V chodbě u nás doma na ni po chvíli narazila moje manželka, která je po operaci kolene a chodí o berlích," popsal serveru událost Cogan z Královéhradeckého kraje. "Stála v chodbě, manželka se jí zeptala, co tam chce, a řekla, že tam nemá co dělat. Žena odpověděla, že jí přišel e-mail, že se svolává demonstrace na tuhle adresu a že je už teda tady. Manželka ji vyhodila," dodal. Poslanec ani jeho žena vniknutí ženy do domu nehlásili, ale policisté se jím začali zabývat, když poslancův bratr o události napsal na sociální síť Facebook. "Na základě tohoto příspěvku a informací v něm uvedených jsme v současnosti začali prověřovat veškeré okolnosti a skutečnosti s cílem zjistit, k čemu na místě došlo," sdělila serveru mluvčí královéhradecké policie Magdaléna Vlčková. Související Okamurovi měli vzít slovo, nemluvil k věci. Se stížností by neuspěl, říká právník Slovnímu útoku pak čelil po výzvě Chcípl PES lidovecký poslanec Tesařík z Jihomoravského kraje. "U mého domova se objevil nápis, že jsem zrádce. Policie po viníkovi pátrá, ale neberu to tak zásadně jako incident, který se odehrál předtím," řekl serveru Deník N. Už v lednu po jednání sněmovního zdravotnického výboru, jehož je Tesařík členem, o pandemické novele k domu poslance přijelo několik desítek aut. Lidé v nich pak megafonem nenávistně pokřikovali na Tesaříkovu rodinu a sousedy. "Vadí mi, že manželka je doma ve stresu a já musím zůstávat v Praze," uvedl Tesařík. "Psychicky se z toho zhroutila. Bylo to v neděli v poledne, kdy dokončovala oběd a já jsem byl na procházce," doplnil. Následně se poslanec stal i terčem výhrůžek násilím na internetu. Hnutí zveřejnění adres odmítá Těmito incidenty se podle Tesaříka také zabývá policie. "Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Podařilo se nám ustanovit důvodně podezřelou osobu, která k věci podala vysvětlení," řekl serveru mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb k vyšetřování posledního incidentu s nápisem před Tesaříkovým domem. Související "Ohrožují naše rodiny". Iniciativa zveřejnila bydliště poslanců, ohlídá je policie Iniciativa Chcípl PES ve středu ráno, kdy pokračovalo zasedání sněmovny před projednáním pandemické novely, zveřejnila na Facebooku adresy zákonodárců a výzvu k protestům. "Udělejte si malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona. Oni nám budou do chodu domácností a svobod zasahovat neustále," uvedlo hnutí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to odsoudil. Oznámil, že policie podniká opatření na ochranu poslankyň a poslanců. Později uskupení Chcípl PES k původní výzvě uvedlo, že nesouhlas s pandemickým zákonem mají lidé jít prezentovat do kanceláří příslušných poslanců. Zveřejněné adresy zákonodárců podle zástupců iniciativy pocházely z veřejných zdrojů. Hnutí tvrdí, že soukromé adresy bydlišť poslanců se na seznam dostaly nedopatřením. "Bohužel se mohly mezi adresy, které jsou veřejné, dostat i adresy trvalého bydliště," uvedli zástupci uskupení na Facebooku. 2:28 Zdeněk Strapina a Tomáš Čermák vyzývali Čechy na sociálních sítích k použití násilí | Video: Zdeněk Strapina/Tomáš Čermák