Bezpečnostní riziko. Adresa, rodné číslo i účet šéfa rozvědky jsou veřejně dostupné

Aktuálně.cz ve veřejných zdrojích našlo nejcitlivější osobní údaje nového ředitele rozvědky Petra Mlejnka a jeho blízkých. K dispozici je jejich rodné číslo, číslo občanky, bankovní účet i bydliště. Podle bývalých zpravodajců to může být bezpečnostní riziko. Souvisí s tím, že ministr vnitra Vít Rakušan vybral na post muže ze soukromého sektoru. Dlouholetí příslušníci služeb si identitu chrání.

Civilní rozvědce se přezdívá nejtajnější tajná služba. Příslušníci Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se služba oficiálně nazývá, mají v popisu práce zpravodajské operace v zahraničí, které podle tamějších zákonů nemusí být legální. Hrozí jim riziko uvěznění nebo i zabití.

U ředitelů tajných služeb, kteří je úkolují a navenek instituce reprezentují, veřejnost běžně zná jejich jméno, fotografii či rok narození. Civilní rozvědka dokonce Mlejnkův snímek poskytnout odmítá. Visí ale na webu soukromé vysoké školy Cevro, která Mlejnka vede mezi svými úspěšnými absolventy.

Z pátrání Aktuálně.cz plyne, že o řediteli rozvědky, který před nedávným nástupem do služby 12 let působil v soukromém sektoru, lze snadno zjistit ty nejcitlivější osobní údaje. Stejně tak o jeho nejbližší rodině. V případě šéfa tajné služby jde v českém prostředí o věc krajně neobvyklou.

Nemovitosti, číslo občanky, bankovní konto

Mlejnek v posledních osmi letech společně se svou manželkou nakoupil celkem pět nemovitostí. Smlouvy k transakcím jsou po předložení občanského průkazu ze zákona dostupné za drobný poplatek komukoliv na každém katastrálním pracovišti. Pomocí elektronické identity občana jsou listiny ke stažení i na internetu.

A obsahují rodné číslo a číslo občanského průkazu Mlejnkových, stejně tak adresu jejich trvalého bydliště. K dispozici jsou i stejné údaje dalšího příbuzného, kterému na některé jednání udělili plnou moc. Ten je aktivní na sociálních sítích, s jejichž pomocí lze odhalit identitu dalších příbuzných vysoce postaveného zpravodajce. Pro jejich ochranu Aktuálně.cz podrobnosti nezveřejňuje.

Listiny uvádějí i číslo bankovního účtu Mlejnkových u jedné z českých bank. A samozřejmě také podpisy manželů i zmíněného příbuzného. Nejnovější dokument pochází z roku 2019.

Exředitel BIS: Mělo se o to postarat vnitro

Někdejší šéf Vojenského zpravodajství a následně BIS Jiří Růžek to považuje za problém, na který mělo myslet vnitro, nebo sama tajná služba. "Ten člověk přišel ze soukromého sektoru a jeho služba nebo resort by se měly postarat, aby tyto údaje zabezpečily," uvedl Růžek.

Experti upozorňují, že střípky osobních údajů mohou posloužit ke krádeži identity a k získání dalších informací o muži, který je zodpovědný za vysoce citlivé operace bezprostředně se týkající zajištění bezpečnosti státu.

"Někdo se může pokusit se za danou osobu vydávat. Stále ještě existují instituce, třeba některé banky, které pro ověření totožnosti po telefonu vyžadují vybrané číslo z rodného čísla. Potenciálně by se tak mohl někdo se znalostí cizího rodného čísla vydávat za jinou osobu a komunikovat s bankou," řekl Aktuálně.cz v obecné rovině Marcel Poul, manažer firmy BCV solutions, zabývající se správou dat.

"Získané informace mohou využít i hackeři, pokud daná osoba používá některý z osobních údajů jako heslo. To je bohužel stále velmi běžné, že lidé používají například část rodného čísla jako PIN k platební kartě. Je potřeba si uvědomit, že osobní údaje jsou sice citlivé údaje, avšak nejsou tajné, a nemůžeme se tedy nikdy úplně spolehnout, že nebudou odhaleny," dodal expert na osobní data.

Údaje českých prominentů a jejich dětí jsou přitom předmětem zájmu cizích mocností. Aktuálně.cz už například popsalo, že čínská firma s těsnými vazbami na tamní lidovou osvobozeneckou armádu - ozbrojené křídlo Komunistické strany Číny - se pokoušela vytvářet profily stovek vlivných Čechů. Nabízela je k "vedení hybridní války a rozvratu Západu". Podle expertů data mohou posloužit například k přesnějšímu cílení zpravodajských operací.

Rozvědka přitom Aktuálně.cz tvrdí, že o problému ví a má ho ošetřený. Nemůže ale říct jak. "Váš dotaz se týká obecně známé povahy veřejných databází. Z této povahy veřejných databází pro zpravodajské služby vyplývají různá rizika, která jsou dostatečně zmapována a jsou podle daných potřeb ošetřena nebo vyvážena. Způsoby a postupy, jakými se to děje, ovšem z pochopitelných důvodů nemůžeme sdělit," reagoval na zjištění mluvčí rozvědky Radek Holý.

"To se stává, když přišel ze soukromého sektoru"

Někdejší ministr vnitra za ČSSD a bývalý ředitel civilní rozvědky František Bublan snadnou dostupnost osobních údajů vysoce postaveného zpravodajce považuje za důsledek toho, že přišel ze soukromého sektoru, v němž dlouho působil. Když Mlejnka ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) do funkce vybral, v bezpečnostní komunitě to vyvolalo překvapení.

"Ve světě se to nedělá. Takoví lidé se tam vybírají ze státní správy. Ale když někdo pochází z byznysu, vždy tam může být problém, nějaká stopa, která mu nemusí být příjemná," řekl Bublan, který Úřad pro zahraniční styky a informace řídil v letech 2001 až 2004.

Skandál v civilní rozvědce Jak může být pro rozvědku nebezpečné, když její pracovníci neuhlídají, co je o nich vedeno ve veřejných databázích, se ukázalo v roce 2019.

Tehdy Radiožurnál informoval, že záznam v živnostenském rejstříku u náměstka služby odhalil sídlo jedné z tajných budov. A rovněž příslušnost dalších firem a lidí se stejným úředním sídlem k tajné službě.

"Když jsem poprvé slyšel, že to bude člověk z privátní sféry, říkal jsem si, že můžou nastat problémy. Ale to jsem netušil, jak velké budou," dodal Bublan. Dlouholetí příslušníci tajných služeb si obvykle na své osobní údaje i kontakty dávají pozor, protože vědí, že by je únik dat mohl v budoucnu ohrozit.

Mlejnkova žena má firmu s odsouzeným exdetektivem

Právě vazby z doby, kdy působil v byznysu, nyní Mlejnek musí vysvětlovat. Aktuálně.cz už popsalo, že na jeho ženu je doteď v obchodním rejstříku napsaná firma Dyn Tedes, která nabízí ochranu před odposlechy.

Mlejnek tvrdí, že jeho žena svůj čtvrtinový podíl letos 28. června prodala. Bylo to až 27 dnů poté, co vláda rozhodla o Mlejnkově jmenování. A o více než dva měsíce později, co dostal Vokál pravomocný trest. V obchodním rejstříku změna dosud zanesená není.

Dalších 40 procent firmy vlastní manželka bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luďka Vokála. Toho soud před několika měsíci pravomocně potrestal za korupci a vynášení informací z policejních spisů a databází v souvislosti s kauzou Vidkun. Právě Vokál za firmu nyní jedná. Mlejnek na dotaz, zda firmu rovněž zastupoval či jí v byznysu pomáhal, neodpověděl.

Aktuálně.cz také ještě před jmenováním Mlejnka do funkce upozornilo, že jiní vysoce postavení kolegové někdejšího divizního manažera firmy Techniserv Mlejnka jsou odsouzení za korupci. Soud je letos v únoru za úplatkářství potrestal pravomocně. Tři manažeři dostali statisícové pokuty. Mlejnek se ale hájil, že působil v jiné části společnosti a s odsouzenými kolegy neměl nic společného.

Mlejnek přiznal i to, že se pravidelně potkával s lobbistou Michalem Redlem. Redlův otec byl štědrým sponzorem hnutí STAN, sám Redl je nyní ústřední postavou korupční kauzy Dozimetr, v níž skončil ve vazbě a je obviněn z manipulování zakázek pražského dopravního podniku.

Vláda Mlejnka ve funkci podržela

"Důvodem (setkávání) bylo, že jsem jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou zakázku jsem jeho prostřednictvím nezískal," řekl nynější šéf tajné služby Mlejnek serveru Seznam Zprávy, jenž na jeho propojení s Redlem upozornil. Redl však byl už v té době částečně zbaven svéprávnosti, takže žádné zakázky podepisovat nemohl.

Vláda Petra Fialy (ODS) na středečním jednání ve funkci ředitele rozvědky Mlejnka nakonec podržela. I proto, že podle premiéra "sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr". Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová to vzápětí nepotvrdila. "O participaci pana Mlejnka na vyšetřování vámi dotazované trestní věci mi není nic známo," řekla.

Veřejně Mlejnek povahu svých kontaktů s Redlem doteď nevysvětlil. Ministrům na důvěrném jednání kabinetu stačilo, že jim Mlejnek předložil čestné prohlášení, které pro něj sepsal jeden ze svědků v korupční kauze Michal Zděnek. Píše se v něm, že ho Mlejnek podpořil v rozhodnutí oslovit policii.

Nejtajnější tajná služba Úřad pro zahraniční styky a informace platí za nejuzavřenější tajnou službu v zemi. Jako jediná nevydává výroční zprávy o své činnosti. Jejím úkolem je sběr strategických informací bezpečnostního, politického a hospodářského charakteru za účelem ochrany zájmů České republiky, operovat smí jen v zahraničí. Za rozvědku odpovídá vláda, její pravomoc vůči službě vykonává ministr vnitra.

Zděnek Aktuálně.cz řekl, že ho Mlejnkovi poskytl "obecně za účelem jeho obhajoby". Potvrdil to i Deníku N. "Domnívám se, že bylo mou povinností poskytnout toto krátké svědectví a sdělit mou osobní zkušenost s panem Mlejnkem v souvislosti s kauzou známou pod označením Dozimetr," řekl muž s tím, že ho neoslovil Mlejnek, ale naopak on mu listinu sám nabídl.

Na doplňující dotaz, jak se s Mlejnkem zná a jak došlo k tomu, že s ním konzultoval Dozimetr, už nereagoval.