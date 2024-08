Netrolte mě, prdi, napsala Decroix. Je přesvědčená, že na ni útočí z Ruska a Číny

Místopředsedkyně ODS Eva Decroix je přesvědčena, že zažila útok placené trollí farmy poté, co navštívila minulý týden Tchaj-wan jako členka mezinárodní delegace. "Je to, jako když lusknete prstem. Spustí se umělá inteligence a nasype se to na vás," řekla Aktuálně.cz. Podle ní může být za útokem Rusko a Čína.

Návštěvy českých politiků na Tchaj-wanu vyvolávají často nevoli Číny, což v minulosti zažil například už zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Když se před svou smrtí v roce 2020 na cestu chystal, čínská ambasáda v Česku ho varovala, ať nikam neodlétá. Místopředsedkyně ODS Eva Decroix, která byla na Tchaj-wanu nyní, se domnívá, že za svou podporu Tchaj-wanu čelila útoku trollí farmy, která je podle ní řízena Ruskem a Čínou.

Decroix dostala stovky kritických komentářů ve chvíli, kdy přímo z Tchaj-wanu mluvila o tom, jak je třeba tento ostrov s demokratickou vládou bránit před stále větším tlakem Číny. "Nikdo z nás si nechce přečíst 700 komentářů za tři čtvrtě hodiny. Je to, jako když lusknete prstem. Spustí se umělá inteligence a nasype se to na vás. Je nutné mluvit o tom, že to není normální. Píšou to roboti a část české veřejnosti se tím bohužel nechává strhnout," řekla Aktuálně.cz.

Nepochybuje přitom o tom, že šlo o koordinovanou akci, ačkoliv podle svých slov nemá čas ani prostředky, aby mohla zjišťovat, o koho přesně šlo. "Taková diskuse, která na sítích probíhá, je někým řízena. A nejsou to často čeští lidé. Je to cílená, placená propaganda. Z velké části je to Rusko, samozřejmě víme, že za Ruskem je Čína. Nepíšou to lidé, kteří žijí například tady v Kutné Hoře," prohlásila Decroix, která byla právě v tomto městě během své tour po Česku.

Na Tchaj-wanu byla členkou mezinárodní organizace s názvem Meziparlamentní aliance k Číně, která se věnuje vztahům mezi Tchaj-wanem a Čínou. Jednoznačně podporuje Tchaj-wan, takže jednání se účastnili nejvyšší představitelé tohoto ostrova, zatímco Čína se podle Decroix snažila některé účastníky z jiných zemí od této cesty odradit.

Ona sama se proti vlně kritických komentářů na Facebooku ostře ohradila s tím, že míní v podpoře Tchaj-wanu pokračovat. "Svého trolla už mám. Je ale opravdivý z Norska od dcery. Tak už mne tu netrollte, prdi. Nehnu se ani o píď kvůli vašim sprostotám či výhrůžkám. Já vím, že vás liberální demokracie strašně štve. Stojí vás to v Moskvě či Pekingu hrozný prachy poslat mi přes 700 trollích nenávistných komentářů, ale marná práce. My jsme Češi, my se nevzdáme," napsala místopředsedkyně ODS.