Hřib se opřel do soupeře o post šéfa Pirátů. Bylo by fajn, kdybys nelhal, vyčetl mu

Piráti si v sobotu zvolí do svého čela nástupce Ivana Bartoše. Mezi šesti kandidáty na předsedu jsou hlavními favority Zdeněk Hřib a Lukáš Wagenknecht. Ve společné debatě se dostali do sporu, jakou reformou má strana projít, aby uspěla v dalších volbách. Neshodli se na tom, jestli Pirátům prohrává volby kampaň, nebo politika. Hřib trvá na tom, že se strana musí zaměřit proti jednomu nepříteli.

Diskuze, ve které členové strany zpovídali šest kandidátů na předsedu, se nejprve vedla v klidném duchu. Později se ale stočila k ostřejšímu střetu dvou hlavních soupeřů, náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba s bývalým senátorem Lukášem Wagenknechtem.

Hřib kandiduje hlavně s nabídkou vnitřní reformy strany, kterou nazval Nová pirátská vlna. Má za cíl změnit způsob, kterým se volí kandidátní listiny. "V sobotu staneme před zásadní volbou pro nás i pro Česko, bez reformy směrujeme k vypadnutí ze sněmovny a ke tříprocentní bezvýznamnosti," prohlásil.

U Pirátů rozhoduje o čele kandidátek do voleb členská základna v primárních volbách. Naproti tomu v ostatních stranách má na podobu kandidátek obvykle větší vliv širší vedení strany. Například v ODS je schvaluje výkonná rada, ve které sedí členové předsednictva i ministři.

Hřib chce u Pirátů posílit vliv lídra strany do voleb na čelo kandidátky. Dodal, že Piráti musí projít proměnou ještě letos, jinak neuspějí příští rok ve sněmovních volbách.

Nyní se podle Hřiba u Pirátů při volbě čela kandidátek v primárkách utváří zákulisní netransparentní aliance. "Dochází k válcování většinou jednoho hlasu. Není proto možné docházet ke konsensu," řekl. Reforma má posílit roli lídra do voleb. Chce mu přidat pravomoc dvakrát zkusit navrhnout čelo kandidátky ke schválení členské základně. S návrhem uspěje, získá-li pro něj alespoň 60procentní podporu.

Wagenknecht se ale proti Hřibovi ohradil s tím, aby nenálepkoval. "Ty jsi v Praze na magistrátu někoho válcoval jedním hlasem? Tak to nedělej. Tak řekni konkrétně, kdo někdy zneužil hlasování", vyzval ho. Hřib odvětil, ať si to najde v zápisu republikového výboru. "Bylo by fajn, kdybys nelhal. Nemluvil jsem o zneužití, ale podle mě současný systém není správný," vysvětlil Hřib. Někteří členové Pirátů už vystoupili proti Hřibově pirátské reformě s tím, že když bude přijata, odejdou ze strany.

Wagenknecht uznal, že reforma strany je sice potřeba, ale nevěří osobám, které ji nyní navrhují. "Ti, kteří teď navrhují novou vlnu, nás už vícekrát motivovali ke krokům, které v minulosti dopadly špatně. Proto mám pochybnosti," řekl v narážce na Hřiba. Dodal, že chce, aby v republikovém předsednictvu byli lidé, kteří neselhali v minulosti a přivedou do sněmovny nové Piráty.

Podle Hřiba straně chybí hlavně experti. "Asi jako jediná strana jsme si udělali průzkum až po volbách, normální strany si je dělají před volbami. Lidé nás nevnímají kompetentně," prohlásil.

Hledání nepřátel a přátel

Značnou část debaty zabralo uvažování nad tím, na co by měli Piráti zaměřit svou kampaň. Další z kandidátů na předsedu, bývalý ostravský radní David Witosz, varoval před tím, aby se Piráti sjednocovali proti jednomu nepříteli. "Náš volič chce výsledky," uvedl. S tím nesouhlasil Hřib. "Potřebujeme nepřítele, proti kterému budeme bojovat. Stejně jako jsme v roce 2017 naštvali Janu Nagyovou autobusem. Jinak naše kampaně nefungují," popsal.

Wagenknecht by ale naopak hledal spíše přátele. "Víme, že Antibabiš nefunguje, máme konkurenty, kteří nám ukradli hlasy a program. Ale lidé nechtějí heslo Antibabiš. Chtějí, abychom řešili jejich problémy. Nejpodstatnější je naše voliče přesvědčit, že my jsme ti správní a silní Piráti," řekl.

Dva hlavní rivalové se naopak shodli na tom, že se strana má hlavně soustředit na ekonomiku, která trápí jejich voliče. Hřib zopakoval, že chce otočit pozornost strany právě k ekonomickým tématům a stranu přiblížit k centrálnímu proudu.

Vládní účasti nelitovali

Ke konci se moderátorka debaty kandidátů zeptala, jestli bylo úspěšné angažmá Pirátů ve vládě Petra Fialy. Poté, co premiér Fiala v září odvolal Ivana Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj, přešla strana do opozice. Hřib s Wagenknechtem se shodovali v tom, že účast ve vládě straně přinesla i pozitiva. "Bylo nezbytné tam vlézt. Mohli jsme se ale víc vymezovat," řekl Hřib.

Podle Wagenknechta ve vládě Piráti alespoň nabrali zkušenosti. "Bohužel bylo negativní, že jsme nebyli ve vládě moc srozumitelní pro naše voliče. Volby nám neprohrála kampaň, ale nesrozumitelná politika ve vládě. Zlepšíme obojí a budeme mít přes 10 procent," dodal.

Hřib oponoval, že účast ve vládě Pirátům nepřinesla porážku ve volbách. "Celou dobu ve vládě jsme měli v průzkumech kolem deseti procent, ale lidi nedorazili k volbám, a to proto, že naše kampaň nestála za nic," prohlásil.

O post šéfa Pirátů se dohromady uchází šest lidí. Kromě Hřiba, Wagenknechta a Witosze i senátorka Adéla Šípová, bývalý náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík a podnikatel Štěpán Štrébl.

